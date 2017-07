Juba mõnda aega toimunud Saaremaa valla vapi ja lipu valiku osas ei saa lõplikku otsust tehtud, kuna valimiseks moodustatud komisjonil läheb otsuse tegemisega aega.

Konkursi korraldajate sõnul on omavalitsuste esindajatest ja ekspertidest koosnev komisjon kohtunud kolmel korral, kuid paraku on neist kahel olnud koos ka millegi otsustamiseks vajalik häälte arv. Esimesel koosolekul ei suudetud otsust teha vaid otsustati kutsuda kokku laiendatud komisjon. Seejärel tegi komisjon ka oma eelistuse osas otsuse. Võitjat ei avalikustatud, kuna töösse oli palutud sisse viia parandusi. „Tänaseks on saabunud tagasiside kavandi autorilt ning komisjon arutab tagasisidet e-posti teel,” ütles konkursi korraldamisega tegeleva Lääne-Saare valla infojuht Merike Lipu. Algselt pidi komisjon kogunema eile hommikul, kuid taas ei suudetud vajalikku arvu liikmeid kokku saada ja seepärast suunatigi ülesanne e-posti teel otsustamiseks.

Lipu sõnul teavitatakse avalikkust võitjast pärast lõpliku otsuse tegemist ning autoriga kooskõlastamist.

„Konkursi tingimustes ei ole sätestatud, millal peab konkursi komisjon oma otsuse langetama,” märkis Lipu ja nentis, et kiirustada ei tohigi. Samas ei olevat ka tuld takus, kuna uue sümboolika kinnitab alles tulevase valla volikogu.