Tenerifel talvitujate arv on kasvutrendis

Eestlaste seas on aastatega aina populaarsemaks muutunud talvekuude rõske ja külma Eesti kliima eest soojale maale pagemine. Säärase pendelrändega on pea kümme aastat tegelenud Tenerife Kompassi eestvedaja Olavi Antons, kelle sõnul on temasuguseid päikese ja sooja armastajaid, kes terveks talveks Tenerifele kolivad, aina rohkem.

Antonsi arvates on Tenerife populaarsuse kasv tugevasti seotud hetkeolukorraga maailmas. „Maailm liigub kahjuks selles suunas, et neid kohti, kuhu talvel end soojendama minna ning sealjuures end sihtkohas turvaliselt tunda ka väljaspool hotelli betoonmüüre, jääb aina vähemaks,“ nentis turismiettevõtja.

Möödunud aastal külastas mees ka Kuressaare Päevakeskust, et sealsetele kuulajatele kliimapagulase elu tutvustada. „Eelmisel aastal toimunud üritus oli õigupoolest suunatud mitte niivõrd turistidele ehk nädalaks-kaheks tulijatele, vaid pigem julgustamaks neid, kes on nõuks võtnud tulla Eestist ära põguspagulaseks ja soovivad veeta Tenerife päikese käes kuu-paar või kogunisti kogu talve,“ rääkis Antons, lisades, et ka saarlaste seas on aina rohkem selliseid rändureid.

Tenerifel turismindusega pidevalt tegeleva Antonsi sõnul on Tenerife huvilistest eestlasi kahte sorti: need, kes tulevad paariks kuuks tööle ja suunduvad siis tagasi Eestisse, ning need, kes otsustavad saarele igaveseks jääda. „Ega keegi ju Kompassis aru andmas ei käi, aga puhtoletuslikult võin küll öelda, et sadakond inimest aastas tuleb Eestist Tenerifele lisaks küll ja ehk paarkümmend kolib ka tagasi. Nii et kogukond tasapisi kasvab.“

Teele Tilts