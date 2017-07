Neljapäeval, 6. juulil, toimus Kuressaares Raiekivi sääres esimene tänavakorvpalliturniiri Red Bull King of the Rock eelvoor. Tihedas rebimises saavutas esikoha Tauno Selberg, teiseks tuli Gert Kaldmäe ning kolmandaks Mihkel Lember.



Viieosaline üks ühe vastu peetava tänavakorvpalliturniiri järgmised etapid toimuvad Pärnus, Tartus ja Tallinnas. Finaalvõistlus peetakse augustis Tallinnas. Finaalturniiri võistluse võitja pälvib King of the Rock Eesti tiitli ning rahalise auhinna.

Kuressaarest edasi saanud finalistid:

Tauno Selberg

Gert Kaldmäe

Mihkel Lember

Mirjo Koit

Tauri Arnus

Kennet Sullakatko

Fotod Andrei Ozdoba/Red Bull Content Pool