Johannes Treiel jooksis rekordi kadunud naelikute kiuste

Treielite spordipere noorim liige Johannes püstitas neljapäeval Rakveres Eesti juuniorite rekordi 110 meetri tõkkejooksus ajaga 13,88. Seda vaatamata sellele, et majutuspaigast läksid ta naelikud kui tina tuhka kaduma.

„Palju need naelikud ikka jooksevad, mees jookseb,” naerab 18-aastane Johannes Treiel õnneliku lõpuga äparduse kohta. „Ma täpselt ei oskagi öelda, kuhu minu õiged naelikud said, kuid meie ööbimispaigast need minema jalutasid,” räägib ta Rakvere ametikoolis juhtunust. Enda sõnul ajas juhtunu ta üsna ärevile, kuid Pärnu treener päästis olukorra ning Treiel vormistas 0,6 meetrit sekundis puhunud vastutuules Eesti juuniorite tipptulemuse.

Tema sõnul oli Rakveres juhtunu ka üks tema hooaja realistlikest eesmärkidest, kuid positiivne üllatus oli see tema arvates ikkagi. Seda näitas ka saarlase uhke rusikavibutus lõpujoone ületamisel.

Sel aastal juba maakonna rekordit uuendanud Treiel loodab rekordinumbreid veelgi kergitada. Paari nädala pärast on Itaalias ees ootamas U20 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlused.

„Parandada uuesti Eesti rekordit ja saada poolfinaali,” on Treiel eesmärgid paika pannud. Ta ei oleks enda sõnul ka pettunud, kui peaks Eesti rekordi vääriliste numbritega poolfinaalist välja jääma.

Treieli treener Andres Laide ütles, et eks heameel rekordi ja täidetud eesmärgi üle oli suur. Tema sõnul on noormehe jooksus ka varu täitsa olemas. Lisaks nentis Laide, et Treiel ei ole hetkel tippvormis. Sinna peaks ta jõudma just Euroopa meistrivõistluste ajaks.

Maailmajao tiitlivõistlused võtavad Treielilt võimaluse joosta Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel, kus ta oleks üks pretendente meistritiitlile. Samuti on ta täiskasvanute tõketega selle hooaja riigi tipptulemuse jooksnud. Osalema ei lähe ka Treieli peakonkurent Keiso Pedriks, kes on vigastatud. Muide, Pedriksi nimel oli ka eelmine juuniorite rekord numbritega 13,91.

Mõnda aega tagasi kinnitas Saarte Häälele Johannese vanim õde Linda Treiel, et väikevenna rekordite püstitamine on vaid aja küsimus. Nüüdse sooritusega sai Johannesest Treielite pere Eesti rekordite rida täiendust. Linda on varasemalt püstitanud A vanuseklassi kuulitõuke rekordi ning ema Virge B vanuseklassi seitsmevõistluse rekordi.

Marilis Remmelilt võimas tulemus

16-aastane Marilis Remmel teenis võistlustel U18 vanuse kolmikhüppes kulla tulemusega 12,34. Tulemus on tähelepanuväärne seetõttu, et see on maakonna absoluutne rekord. Paremini pole hüpatud ei naiste, U23, U20 ega U18 arvestuses. Kusjuures on viimase tärminini neiul veel kaks aastat aega. Tulemus andis talle pääsme ka Euroopa noorte olümpiafestivalile, mis on sisuliselt temavanuste Euroopa meistrivõistlused. Kaugushüppes oli Marilis Remmel 5,61-ga teine ja odaviskes 45,94-ga samuti teine. Häid tulemusi näitasid teisedki saarlased. Kokku võideti 11 medalit.

Tütarlaste U18 kettaheites oli Gendra Allikmaa tulemus 32,06 pronksivääriline. Poiste U16 klassis sai 300 m tõkkejooksus hõbeda Romet Vahter ajaga 42,03. Poiste U16 kuulitõukes oli teine Kaarel Kolter, tulemus 13,45. Naiste U20 kuulitõukes sai Airike Kapp hõbeda tulemusega 11,60. Odaviskes sai ta kolmanda koha tulemusega 41,62.

Meeste U20 kõrgushüppes oli pronksil Hendrik Lillemets, hüpates 2,02. Eerik Oolup jooksis U16 vanuseklassis 110 meetrit tõkkeid tulemusega 15,76 ja teenis pronksi.