Ooperipäevadel öised parvlaevareisid

Seoses nädala pärast algavate Saaremaa Ooperipäevadega korraldab Tallinna sadam Kuivastu ja Virtsu liinil kolm öist lisareisi.

Öised lisareisid toimuvad 15. juulil kell 1.00 Kuivastust ja kell 1.35 Virtsust ning 16. juulil kell 1.00 Kuivastust.

Mõlemal juhul on lisareisid korraldatud, et teenindada Rein Rannapi ooperi „Nurjatu saar“ maailma esiettekandele saabunud vaatajaskonda. Seda teost mängitakse Saaremaa Ooperipäevade raames kaks korda ja mõlemale etendusele on võimalik osta ka bussipakette väljumisega Tallinnast, Tartust, Pärnust ning Haapsalust.

Bussipaketi ostnud vaatajad toimetataksegi mandrile tagasi parvlaeva öiste lisareisidega.