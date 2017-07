Piknik ja festival pole enam ühe mütsi all

Saaremaa toidufestivali ja Kuressaare tänavapikniku toimumisajad küll kattuvad jätkuvalt, kuid vormiliselt on tegemist kahe erineva üritusega.

Saaremaa toidufestivali kodulehel tänavust kava sirvides ei jää tähelepanelikule vaatajale enam silma märget Kuressaare tänavapikniku kohta. Veebilehe paremast servast leiab küll reklaamiriba, mis viib pikniku 2014. aasta galeriisse, kuid see on ka kõik.

Saaremaa toidufestivali eestvedaja Angela Nairis selgitas, et põhjus selleks on küllaltki proosaline. Nimelt olla Kuressaare tänavapikniku tutvustav tekst muutmisel ja kellaajad täpsustamisel ning seetõttu seda hetkel kavast ei leiagi. Nairise sõnul on see tavapärane praktika. Ühtlasi lisas ta, et neljandat korda toimuva toidufestivali kavasse on oodata veel palju põnevat. Tänavune festival toimub 4.-10. septembril ja seda korraldab SA Saaremaa Turism.

MTÜ Visit Saaremaa tegevjuht Ergo Oolup ütles Saarte Häälele, et Kuressaare tänavapiknik on eraldiseisev üritus, mis toimub ka sel aastal toidufestivaliga ühel ajal. Ta lisas, et kindlasti ei ole tegemist toidufestivaliga konkureerimisega, vaid pigem on piknik toidufestivali üritustele hea lisa. Veel märkis ta, et toidufestivali ajal toimub Kuressaares teisigi ettevõtmisi, mis ei ole otseselt festivali osa. „Usun, et kõik need üritused täiendavad teineteist ja oleme ka sellega nõus, et tänavapiknik on toidufestivali kavas,“ lisas Oolup.

Kuressaare tänavapikniku korraldavad, nagu eelmiselgi aastal, Visit Saaremaa ja ettevõtja Terje Nepper. Viimane on ürituse ellukutsuja ja idee autor, märkis Oolup. Ta lisas, et tänavapikniku info tuleb lähipäevadel Visit Saaremaa infokanalitesse – nii veebilehele kui ka sotsiaalmeediasse. Põgusat infot selle kohta, et Kuressaare tänavapiknik 2017. aasta 9. septembril toimub, võib mitmetest ürituste infot vahendatavatest portaalidest leida ka täna.

2014. aastal, kui Saaremaa toidufestival alguse sai, midagi niisugust veel polnud, et Kuressaare tänavapiknik oleks Saaremaa toidufestivalist eraldiseisev üritus. Toona vedasid Terje Nepper ja Angela Nairis, kes siis olid mõlemad SA Saaremaa Turism juhatuse liikmed, toidufestivali koos. Üheskoos anti ka intervjuu Raadio Kadi saates “Keskpäev”. „See (tänavapiknik – toim) on kahtlemata midagi sellist, mis Kuressaares võiks olla ja mis ühendaks kõiki saarlasi ja Saaremaa külalisi,” kõlas toona raadioeetris.