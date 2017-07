Ärileht kirjutab, et ilma broneeringuta on raske parvlaevadele pääseda. TS Laevade hinnangul aga peavadki inimesed reisidele pileteid ette ostma, mis võimaldaks vedajal paremini planeerida ja vajadusel lisareise pakkuda.

Anonüümsust palunud saareelanik kirjutas Delfile, et parvlaevade operaator ei arvetsa saarlaste huvidega, kes peavad käima mandril ka seda pikalt ette planeerimata ja piletit broneerimata.

Kas see on normaalne, et müüakse 83% broneeringuid? Seega saarlasena kiirreise mandrile teha on suhteliselt mõttetu, sest praamid on välja müüdud ja tavajärjekorras seista on mõttetu ajaraisk,” kirjutab lugeja.

Lisaks pahandas reedeseid Saaremaale reisijaid õhtul tekkinud pikk järjekord Virtsu sadamas. „Täiesti absurdne olukord. Meil on kolm suurt praami olemas, aga ikka ei suudeta piisavalt kiiresti ja operatiivselt reageerida, et järjekordi ei tekiks. Ma ei saagi aru, kas see Töll osteti ainult vaatamiseks, sest sõitmas teda väga näha ei ole.“, pahandas reedel sadamas oodanud reisija, kes oma nime ei soovinud avaldada.