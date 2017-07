Jahimeeste kokkutuleku võistlused võitis Saarte Jahimeeste Selts

Sellel nädalavahetusel Raplamaal Toosikannus toimunud jahimeeste 37. kokkutuleku jahiseltside võistluse võitis Saarte Jahimeeste Selts. Maakondlikus arvestuses oli tublim Pärnumaa, teatas Eesti Jahimeeste Seltsi pressiesindaja Andra Hamburg.

„Selline ühine sportlik ja erialaline mõõduvõtmine tugevdab meie seltsi“, selgitas Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuht Tõnis Korts. „Tänavu võtsid esimest korda teiste kõrval mõõtu ka naiskütid, kes võidutsesid kokanduses ning saavutasid üldarvestuses tubli 9. koha“, lisas Korts.

Jahiseltside üldarvestuses saavutas võidu Saarte Jahimeeste Selts, teise koha Pärnumaa Jahimeeste Liit ning kolmanda Kehtna jahindusklubi. Maakondlikus arvestuses võitis Pärnumaa, teise koha saavutas Harjumaa ning kolmanda Raplamaa.

„Võit tuli nii äkki ja polegi veel kohale jõudnud, aga see on tõeline kingitus meie seltsi 50. juubeli sünnipäeva puhul“, kommenteeris võitu Saarte Jahimeeste Seltsi (SJS) tegevjuht Ive Kuningas. „Eelmine nädal toimus meil just maakonna jahimeeste kokkutulek, seega sai sooja tehtud, kuna Toosikannus läks üsna ladusalt“, lisas tegevjuht. „Oleme alati üritanud kõikidest võistlustest osa võtta, kuigi eks meil on mitmel korral olnud takerdusi näiteks pasuna puhumise võistlusel,“ põhjendas Kuningas ning tänas kõiki osalejaid ja toetajaid.

7.‒9. juulini toimus Toosikannu puhkekeskuses jahimeeste iga-aastane suursündmus – jahimeeste kokkutulek. Seekordse sündmuse peateemaks oli „Seltsis on segasem“, mis tähtsustas koostööd ja ühistegemisi läbi aastate. Kokkutulekul võtsid jahimehed omavahel mõõtu kümnel võistlusalal, lisaks tehti huvilistele jahindusalased koolitusi ning pakuti muud meelelahutust. Jahimeestele ja nende sõpradele esinesid Jarek Kasar, Anne Veski, Liis Lemsalu ja Ott Lepland.

Andra Hamburg