Matk püssilaskude saatel, öine kiirabi ja aus vahetuskaup

Miks istus Margus Rajaver Saarte mängudel öösel kiirabis? Kuidas jäid korvpallurid bussist maha? Kes on avastatud kommentaatoritalendid? Kes ründas spordiajakirjanikku? Kes kihutas 80 km/h? Need on vaid mõned juhtumised nädal tagasi Gotlandil toimunud Saarte mängudelt.

Trumm käepärastest vahenditest



Mängude üks osa on ka teistele kaasaelamine. Tavaliselt hoogustub see viimastel päevadel, kui enamusel on võistlused läbi ja pallimängudes ollakse veel võistlustules. Selge see, et ainult lauludest ja karjumisest ei piisa. Lärmi tuleb teha ka muidu. Saarlasi Gotlandil aidanud Indrek Saar ilmutas ehteestlaslikku leidlikkust ning võttis trummina kasutusele tooli, mida taoti tühja plastpudeliga.

„Vapsee korralik trumm,” andis oma tunnustava hinnangu võrkpallur Kristjan Lepp, kui tööülesandeid täitma suundunud Saar talle oma mürariista edasi pärandas.

Saarlasi abistas ka Guernsey saare koondis, kes andis andunult omadele kaasaelamiseks muljet avaldanud saarlastele lärmi tegemiseks ühe üsna kannatada saanud välimusega ruupori, mis võrgusaalis oma ülesande korralikult täitis. Ruupori operaator Rauno Liitmäe ütles, et saarlased olid populaarsed ja nende Saaremaa hüüdeid ja laule lauldi ka veel mängude bussides teiste pealtvaatajate poolt. Ruupor reisis jalgratturite bussiga kenasti Saaremaale ning Liitmäe sõnul on ta endale uhke meene saanud. Saab Muhus edukalt kasutada.

