Sten Tamkivi – mees, kes müüs kullapalaviku ajal labidaid

Kuigi endine Skype’i juht Sten Tamkivi murrab praegu pead selle üle, kuidas inimestel ühest riigist teise kolimine paremini sujuks, pole ta oma esivanemate kodu Laimjalas hooleta jätnud.

Alates 18. eluaastast on Sten Tamkivi ehitanud ettevõtteid, mis „teevad midagi tarkvaraga“. Arvutite maailmaga tegi ta tutvust varemgi, põhikooli ajal. Kuna ta isa oli teadlane Tartu ülikooli füüsika instituudis, oli tal eakaaslastega võrreldes arvutitele parem ligipääs. Polnud need Eestis toona teab mis tarbeasjad, kuigi ülikoolilinnas arvuteid 1990. aastate algul leidus.

“Tavaliselt sellest see algab, et poisid või tüdrukud hakkavad mängima (arvutiga – toim) ja siis ühel hetkel nad vaatavad, et saaks ise mänge teha,” meenutab Ruhve külas suvekodu terrassil istuv Sten, kuidas temalegi IT-pisik külge hakkas.

Kiiresti läks hästi



Tartu poisi esimene ettevõte oli Halo Interactive. Graafiliste veebilehtede trend oli just Eestisse jõudnud ja nii tahtsid kõik firmad internetis kanda kinnitada. “Olime tüübid, kes kullapalaviku ajal labidaid müüsid,” selgitab Sten. Üsna pea hakkas neil hästi minema…

