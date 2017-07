“Saarte Avatud Aiad tõid päiksesära külastajate südametesse,” kirjutab MTÜ Saaremaa Kodukant juhatuse esimees, Saarte Avatud Aedade korraldaja Reet Viira.

Saaremaa Kodukant kutsus laupäeval üle maakonna kaema 13 elustiiliaeda. Saarte Avatud Aiad tulid oma viiendal tulemisel kohvilõhnalisena ja värvikirevana.

Pikalt oodatud suvi oli venitanud ebajasmiinide ja esimeste rooside õiteilu kokku. Samas uhkeldasid pojengid oma täiuslikus toreduses. Avatud pop-up kohvikutes said külastajad nautida uusi maitseid. Oli lõhnu, värvi, ilu ja raamidest välja astumist. Oli spontaanseid kohtumisi ja taasleidmisi, selle aasta aiapäevi saabki iseloomustada sõnaga taasleidmine. Ikka ja jälle kuulsin rõõmsat “tere-tere, sina ka siin!”-hüüatust. See tegi heameelt.

Tuldi väikeste ja suurte bussidega, autode ja jalgratastega. Rõõmsad aiahuvilised tekitasid lausa festivalitunde.

Tulevad ka välismaalt



Kui viis aastat tagasi sai esimest korda tõeks mõte avatud aedadest, ei teadnud me, et see nii vahvaks ettevõtmiseks kujuneb. Arvasime, et aiapäeval hääl juhul nii paarkümmend külastajat aia kohta ikka leidub. Lootsime küla ühe ja teise ääre kohtumisi. Unistasime, et tore oleks, kui naaberkülast oleks tulijaid. Mõtlesime, et see oleks saavutus, kui Ida-Saaremaa ja Lääne-Saaremaa aiaomanikud omavahel kohtuksid. Muhumaa ja Saaremaa vahelisest väinaületusest ei osanud midagi loota. Seda, et tulijaid hakkab olema üle Suure väina, ei lootnud me ette näha paremateski unenägudes.

Täna teavad meie maakonda kui kenade aedade kodusaart juba isegi väliskülalised. See on meie tegusatele aialoojatele hää tunnustus.

Kui Suur Saar, Inglismaa oma võimsate ajalooliste aedadega saab olla meile teejuhiks aiakultuuri olemusest, siis meie oleme selle tee alguses. Inglise aed on üles ehitatud vaadetele. Iga aiaosa moodustab omaette terviku. Ühest aiaosast teise jalutades avanevad eriilmelised vaated.

Klassikalise inglise stiili juurde kuulub reegel: aias olgu kolmandik okaspuusorte ja kaks kolmandikku lehttaimi. Saarlastest aialoojad on kõigele uuele üsna vastuvõtlikud, katsetatakse julgelt.

Meie aedadesse jõudis palju põnevaid okaspuusorte eelmise sajandi lõpukümnendil. Meie okaspuulembus on mõistetav: on ju siinses kliimas pikalt pimedat ja raagus aega. Igihaljad taimed muudavad koduaia aga sõbralikumaks ja helgemaks.

Saarte aedadele on lisaks okaspuudele ja lehtpuudele iseloomulikud lopsakad lillelaigud ning -aasad. Õitsvatest taimedest moodustatakse suuri värvilaike. Õied toovad aeda liblikad ja meeldiva aroomi. Soolotaimede asukohad valitakse hoolega. Tore oli märgata palju istumiskohti. Aia­skulptuure kasutatakse meil aga veel vähe.

Siinkohal kutsun teid üles looma koduaedadesse omanäolisi objekte. Saab ju käepärastest vahenditest huvitava lillepostamendi valmistada üpris kerge vaevaga. Pangem fantaasia tööle.

Aed ei ole pelgalt töörügamise koht, olgu see ka koht hetke nautimiseks.

Kiire sai otsa

Tänavuste avatud aedade uuendus kafeteeriate, talukohvikute ja aiakohvikute näol oli riskimist väärt: kohvikutes ootasid külastajaid parimad koogid ja turgutavad joogid. Ning ära söödi-joodi kõik. Nauditi üksteise meeldivat seltskonda ja lasti päeval kulgeda.

Päike saatis aiahuvilisi kogu päeva. Kauaoodatud suvi puges hinge ja lasi oma parema poole valla. Üks hetk OLI aega. Kiirest vuramisest sai mõõdukas kulgemine.

Kui hommikul olime teinud plaani võimalikukult palju kohti külastada, siis keskpäeva paiku leidsime end tahtmatult nautimas. Kuidagi ei soostunud aiast kohe läbi tormama, vaid tekkis soov olla, nautida meeldivat seltskonda, kuulata ja saada teadmisi, vaadata ja vaadelda. Kiire sai otsa. Aed oli andnud oma parima. Oli kinkinud hetke meile endile.

Avatud saarepärlid, suur aitäh! Mardi, Kurisoo, Tohvri, Saadu, Andruse, Uue-Kopli, Allikvee, Pidumäe ja Jaagu talu, 7 tuule aia, Portselaniaia ning Arusaadu ja Rannametsa talu pererahvas – tänu teile oli paljudel nii vahva päev. Teie andsite meile suvepuudutuse ja sõbratunde. Avatud aiad saavutasid oma mõttetähise. Meie saarte inimeste südamed on sama avatud kui meie aedade väravad.

Täname kõiki külastajaid. Nüüd saame rõõmsalt hüüda: “Järgmisteni!” Saarte Avatud Aiad ootavad uudistajaid meie riigi juubelisünnipäeva aastal 7. juulil 2018 erilise pidulikkusega. Taaskohtumiseni! Saartel puhkab päike…