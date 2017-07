Eesti tublimad jahimehed asuvad Saaremaal

Möödunud nädalavahetusel Raplamaal Toosikannus toimunud jahimeeste iga-aastase kokkutuleku võistlusel võidutses Saarte Jahimeeste Selts (SJS).

“Võit tuli meile suure üllatusena ja see on väga tore kingitus just tänavu, mil me tähistame Saarte Jahimeeste Seltsi 50 juubelisünnipäeva,“ kommenteeris nädalavahetusel toimunud sündmusi seltsi tegevjuht Ive Kuningas. “Alati, kui me kokkutulekule välja läheme, oleme püüdnud osa võtta võimalikult paljudest võistlustest, anda endast parim ja teha kõik nii, nagu oskame. Minu tänusõnad kõigile võistlejatele ja kaasaelajatele.“

Ühtekokku osales Raplamaal aset leidnud jahimeeste kokkutuleku võistlusel 51 jahiseltsi ja võistlus toimus üheksal erialal. Saarte jahimehed näitasid häid tulemusi pea kõigil erialadel, mis andiski üldkokkuvõttes esikoha. Nii näiteks saadi kutsemeistrivõistlusel 1. koht, kuulilaskmises 2. ja haavlilaskmises 3. koht, peibutamises 2. koht. Head olid tulemused ka kokanduses ja viktoriinis.

Üldarvestuses kogus SJS-i võistkond 332 punkti, teisele kohale tuli 308 punktiga Pärnumaa Jahimeeste Liit ja kolmandale 307 punktiga Kehtna Jahindusklubi.

Ive Kuninga sõnul oli ainuke ala, kus saarte jahimehed seekord ei osalenud, jahisarve puhumine. “Tegemist on küllaltki spetsiifilise erialaga,“ tõdes ta. “Maakonnas meil tublisid jahisarve puhujaid leidub, kuid ühel või teisel põhjusel ei saanud nad kokkutulekul osaleda. Seepärast jäimegi sellel erialal esindamata.“

Mõnevõrra tagasihoidlikuks jäi saarte jahimeeste tulemus ka jahijuttude vestmise konkursil, kus saavutati 21. koht. “Tegemist oli juttude rääkimisega etteantud teemal ja seekord oli saarte jahimeeste teema “Viimane siga“,“ ütles Ive Kuningas. “Meie esindaja pajatas küll väga vahva loo sellest, kuidas Saare maakonnas mõned aastad tagasi suurem kult maha lasti. Saatuslikuks sai aga ajalimiidi ületamine, mis tõi endaga kaasa trahvipunkte.“

1967. aasta aprilli alguses loodud SJS on maakonna suurim mittetulundusühing, millel on enam kui 900 liiget. Ühtekokku tegutseb Saare maakonnas praegu 25 jahindusorganisatsiooni, neist 19 kuulub Saarte Jahimeeste Seltsi.