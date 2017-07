Nädalavahetusel tekitasid sotsiaalmeedias elevust fotod, kus Saaremaale suundunud auto kasti oli kinnitatud mehekõrgune kivist raiutud fallos. Autot märgati juba Tallinnast väljasõidul, seejärel Virtsus ning ka Kuressaare linnas. Heideti nalja, et tegemist võib olla Kuressaare Tallinna tänava purskkaevu „Töll tõuseb” ühe elemendiga.



Saarte Hääle andmeil oli tegemist ühte pulma viidud väikese meenega. Auto roolis olnud Karl Tähe firmast Edurus ütles Saarte Häälele, et tegemist oli pea 2 tonni kaalunud kollasest graniidist kujuga ning see läks ühte Saaremaal peetud pulma. Pulmarahvas oli kingituse soojalt vastu võtnud, niisamuti ka autot näinud inimesed.

Pilte levitati sotsiaalmeedias ning kastisoleva taiese taustal tehti samuti fotosid.

Tähe ütles, et ei osanud oodata nii suurt tähelepanu, mis ettevõttele omamoodi reklaamikampaaniana toimis. Tema sõnul on siiski näha, et eestlased oskavad naljast aru saada ning halvustavaid märkusi temani jõudnud ei ole.