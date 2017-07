Alles see oli, kui TS Laevad suure meedia- ja rahvakisa peale kinnitas, et südaöise väljumise ärajätmise plaani pole. Nüüd aeti jälle vaikselt oma asja ning liigutama hakati alles suure lärmi peale.

Uute laevade tulekuga lubati praamiliikluse olulist paranemist. Laevad on uued ja kõik nagu parem. Paraku on elu näidanud, et kisa on rohkem kui enne. Ja kisa ei tule paraku tühja koha pealt.

Ehk ongi inimesed harjunud seni kehtinud kombega, et kui on teatud kogus autosid maas, siis tehaksegi lisareis. Mitte ei pea kai peal ootajad vaatama kai ääres jõude seisvat praami.

TS Laevad kaitseb ennast peamiselt sellega, et reisijate arv on suurenenud. Kuid üks ettevõte peabki ju suurenenud nõudluse hulgale paindlikult reageerima ning vastavalt lubadusele lisareise tellima. Miks peab alati enne kõvasti lokku lööma, kui midagi muutuma hakkab?

Meediat hurjutatakse pidevalt selle eest, et praamiliikluse kohta edastatakse negatiivseid sõnumeid ning keegi ei tahagi enam saarele tulla. Tundidepikkused järjekorrad samas vaevalt kedagi saarele toovad.