Kolemaja katuselt kukkunud laps on haiglas

Karja külas kukkus reedel kolemaja katuselt alla 10-aastane poiss, kes toimetati kopteriga Tallinnasse haiglasse. Poisi ema Janne Vaher sõnas, et poiss on hetkel paranemas ning tegemist oli õnneliku õnnetusega. „Maja omanik ütles, et see maja läheb lähipäevil lammutamisele,“ rääkis Janne Vaher. „Kuigi Leisis on veel hulk kolemaju, kus lapsed kõõlumas käivad. Ma tean, et hoiatavad sildid uudishimulikke lapsi kinni ei hoia, aga näiteks vanas saekaatris on täiesti võimalik põrandapragude vahele kukkuda.“

Poisi ema sõnul kukkus laps alla kortermaja katuselt, maandudes pärast 3-meetrist õhulendu betoonile. Janne Vaher sõnas, et majaomanikuga on samuti räägitud ning omavahel saadakse asjad lahendatud.