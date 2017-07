Mercurius võitis Muhu väinal kaks etappi

Mitmete saarlaste jahtide seas on 60. Muhu väina regatil parimat sõitu tegemas jahtlaev Mercurius (Margus Tasa), mis on võitnud kaks esimest etappi klassis ESTLYS2.

Esimese etapiga sõideti Haapsalust Kuivastusse ning pühapäeval Kuivastust Roomassaarde. Kokku saabus Saaremaale pea 140 jahti rohkem kui 800 purjetajaga.

Teisel etapil jõudis Roomassaarde omas klassis esimesena Mercurius.

Samas klassis oli Lote (Rando Salu) teisel etapil seitsmes ja kahe etapi kokkuvõttes neljas. Liza (Urmo Niinberg) oli 23. ning kokkuvõttes 26. kohal.

Saarlastest sõitis ennast teisel etapil esikolmikusse ka ORC3 klassi jaht Lagle2, olles kolmas. Kokkuvõttes on nad neljandad.

ORC2 klassis oli Evelyn III kuues, kokkuvõttes ollakse neljandad. ESTLYS1 klassis oli Katarina Jee (Mart Tamm) kuues ja üldarvestuses neljas. Cassandra (Jaanis Prii) oli 19. ja kokkuvõttes 23. kohal. ESTLYS2 klassis oli Centaur (Rain Riim) 5., kokkuvõttes on nad teised. Liliann (Margus Beljakov) oli 4. ja on samal kohal ka kokkuvõttes. Pinta (Guido Grass) oli 6. ja kokkuvõttes 10. kohal. Elli (Margus Hiet) oli täna 17. ja üldarvestuses annab see 16. koha. Folkbootide klassis oli Castor (Ott Kolk) 7. ja kokkuvõttes 8. ORC1 klassis kordas eilset võitu Jaak Jõgi juhitav Forte ning tema on ka kogu regati üldliider.

Lehe trükkimineku ajal toimunud ümber Abruka sõidetud etapil polnud ametlikke tulemusi veel saabunud, kajastame neid homses lehes.