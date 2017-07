Kahe auto kokkupõrke tagajärjel kaotas laupäeval elu kolme lapse ema ja kogukonna poolt armastatud Liili Ader, 2008. aastal aasta ema tiitliga pärjatud raamatukogutöötaja.

Sündmuskohale appi tõtanud inimestel õnnestus aga autost välja aidata tagaistmel olnud 9-aastane poeg.

“Pauk oli meeletu – plastik ja killud, mis õhku paiskusid, katsid korraga terve ristmiku,” sõnas Einar Tinarist, kes õnnetuse hetkel läheduses viibis. “Olime napilt Aste alevikust välja jõudnud, kui äkki meie ees oleval Kaarma ristmikul sõitis täiskiirusel liikuv Audi küljelt sisse peateel liikunud Opelile,” lisas ta. Hetkega lendas Opel teelt välja ja jäi 20-30 meetri kaugusele kraavi külili asendisse pidama.

Esimesena märkas appi tõtanud Einar Tinarist autos ainult meest, siis märkas ka poissi. “Küsisin poisilt, kas ta saab ennast liigutada ja kas ta on kuskilt vigastatud,” rääkis Tinarist. Poisi sõnul oli temaga kõik korras, isa-emaga aga mitte. Koos teise pealtnägijaga prooviti auto uks avada, kuid õnnetuse tagajärjel oli see nii raskelt deformeerunud, et poiss tuli päästa läbi pagasiruumi.

Sündmuskohale tõttas appi veel inimesi, kes kapoti all askeldasid ning püüdsid välistada sõiduki süttimisohtu. Päästjad andsid telefoni teel korralduse teadvusetud inimesed autost välja tõmmata ning eemale tassitud juht hakkas vaikselt teadvusele tulema. Pärast seda, kui mees oli autost kätte saadud, nähti autos veel üht inimest, kes poisi sõnul oli tema ema: “Temani me aga ei ulatunud, sest terve auto oli tema ümber kõvasti kokku pressitud,” märkis Tinarist. Kohale jõudnud päästjad võtsid tegutsemise üle, ent naist päästa ei õnnestunud.

Traagiliste sündmuste tagajärjel kaotas elu 2008. aastal Saaremaa aasta emaks valitud kolme lapse ema Liili Ader, kes oli aktiivne kogukonna liige ja töötas Mustjala raamatukogu juhatajana.

Lisaks toimetas ta naiskodukaitsjate ja kodutütarde ridades. Oma nakatava tahtejõu ja energilisuse tõttu on teda nimetatud ka oma koduküla Võhma hingeks, sest naisel oli pea alati roll ürituste korraldamisel ning alatasa kandis ta hoolt külaelu elavdamise eest.

Kaks sõiduautot põrkasid kokku Kuressaare-Võhma-Panga 10. kilomeetril ehk Saia ristis. Esialgsetel andmetel ei märganud Audi juht sealset stoppmärki ning sõitis ette peateel liikunud Opelile. Liiklusõnnetuse tagajärjel hukkus sündmuskohal Opelis eesistunud kaasreisija, 50-aastane Liili Ader.

Kiirabi toimetas viis inimest haiglasse kontrolli. Kuressaare jaoskonna juht Rainer Antssaar tunneb kaasa lähedastele. „Tähelepanematus võis viia selle traagilise õnnetuseni. Liigeldes võõras piirkonnas, tuleb tähelepanelikult liiklusmärke jälgida ja järgida,“ lisas ta. Menetluse käigus selgub, kas juhid olid kained ja kas reisijatel oli turvavöö kinnitanud.