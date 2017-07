PILTUUDIS: Keskajakeskus kutsub avastama

Garnisoni tänaval avas eile uksed keskaja tegevuskeskus Archebald.

Keemiaõpetajate perekonna Kirsi ettevõtmine on Kuressaares ja ka terves Eestis üsna ainulaadne. Nii rohkelt isetegemise ja -katsumise rõõmu väga paljudes kohtades ei pakuta. Täna kell 11 igapäevaseks külastamiseks uksed avav keskus on ka üsna suur tööandja, pakkudes suvist tegevust 13 õpilasele.

Kogu keskus on ehitatud Kirsside oma vahenditega ning suures osas ka peremehe enda kätega. Abistajatele tänutäheks enda sepistatud nuge kinkides ütles ta, et sümboliseerigu see kink mõtteviisi, et kui midagi väga tahetakse, siis saab seda teha küll.

Kirss soovib lisaks suurele hulgale eksponaatidele pakkuda ka muud keskaegset tegevust. Avamisel võeti kokkutulnutega üles keskaegsed tantsusammud.