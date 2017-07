Reedel ei täitnud TS Laevad veebruaris antud lubadust teha lisareis siis, kui maha jääb rohkem kui 350 liinimeetrit autosid.

TS Laevade sõnul polnud neil võimalik kohe reise lisada ning alles siis, kui rahva pahameel meediasse jõudis, suudeti käima panna ka kolmas laev. Kuid seda alles pühapäeval.

Samuti on probleeme sellega, et saarlastele tähendab kiiresti mandrile sõidu vajadus seda, et tagasi tulles tuleb kilomeetrite ja tundide kaupa kai peal oodata.

Nimelt on eelmüügist piletid müüdud ning tavajärjekorrad meeletult pikad. TS Laevad ja reiside tellija majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Saarte Häälele antud vastustes juhtunus probleeme ei näe ning ütlevad, et tehakse kõik endast olenev.

Kõik ei käi lihtsalt



Veel veebruaris kinnitas MKM-i esindaja, et kui tekib vajadus lisareisideks, siis pole otsustamine eriti keeruline ning neid saab lisada lihtsalt. Nädalavahetus näitas, et niisama lihtsalt asjad siiski ei käi. Ettevõtja Andres Tinno postitas pahameelekirja TS Laevade Facebooki lehele. Ta ütles, et kui laev seisab jõude kai ääres ja kaide peal laiutavad järjekorrad, on tegu maksumaksja raha raiskamisega.

TS Laevad vastas talle, et kohe pole teha midagi. TS Laevad ei saa oma suva järgi panna lisareise ning Tõllul ei ole reisijate teenindamiseks vajalikku meeskonda peal. Sama kinnitas TS Laevad juhatuse esimees Kaido Padar ka Saarte Häälele. Lõpuks võttis TS Laevad siiski ministeeriumiga ühendust ja Padari sõnul kutsuti kohale ka liini teenindamiseks vajalik täismeeskond.

Padar kinnitab, et nüüdseks on ministeeriumiga asutud ka läbirääkimistele suviste nädalavahetustel toimuma hakkavate lisareiside osas.

Planeerimise küsimus



Kaido Padari sõnul on saarlaste probleem vajadusel kiirelt Tallinna saada tingitud ikkagi sellest, et üldiselt ei planeerita reise piisavalt varakult.

Ministeeriumi pressiesindaja Rasmus Ruuda liigitab probleemi „pahameeleks pikkade järjekordade ja kalli kiluvõileiva üle, mida oli ka eelmise vedaja ajal”.

Tema näeb kogu asja iva selles, et reisijate arv on lihtsalt suurenenud. „Laevad on uued ja ülevedu sama kiire,” ütleb Ruuda. Samuti oli TS Laevad tema hinnangul pühapäeval väga operatiivselt reageerinud ning lisareise tellinud. „Usun, et kui kellelgi on tõesti vaja väga kiiresti mandrile pääseda, siis on vedaja valmis ka operatiivselt aitama. Teadaolevalt on seda ka tehtud,” ütles Ruuda.

TS Laevad varjab uute laevade kütusekulu: vaadake eelarvest!



Saarte Häälele on vihjatud, et uued laevad võtavad rohkem kütust kui senised. Seetõttu ollakse ka tõrksad lisareiside tegemise osas. Teadaolevalt läks TS Laevad hankele ilma, et neil oleks olnud reaalselt valmis laevu ning kulusid tuli arvestada vaid n-ö paberilt. Reaalsus olevat osutunud veidi teiseks.

Saarte Hääl on korduvalt TS Laevadest väitele kinnitust või ümberlükkamist küsinud, kuid vastust saanud ei ole. Mai lõpus vastas pressiesindaja Sirle Arro, et firma start on olnud edukas. Teistkordse küsimise peale nentis ta, et laevad ei ole piisavalt kaua liinil olnud, et adekvaatset võrdlust teha. Eile vahendas Arro Kaido Padari vastust, et kütusekulu saab vaadata eelarvest. Saarte Hääle veelkordsele soovile täpseid numbreid parvlaev Hiiumaa ja uute laevade kütusekulude võrdluses ikkagi teada saada, vahendas Sirle Arro TS Laevad juhatuse liikme Mart Loigu sõnu, et olukord on hea.

„Laevade kütusekulu sõltub väga erinevatest komponentidest – ilmastikust, masinate võimsusest jne. Ühe või teise laeva kulusid me ajakirjanduses analüüsima ei hakka,” vahendas ta. Ja lisas, et uued laevad pole veel niikaua liinil olnud, et adekvaatselt kütusekulusid võrrelda.