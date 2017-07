Laupäeva õhtul võõrustajana vastvalminud Hellamaa laululaval lauljaid, tantsijaid, pillimehi ja pealtvaatajaid väikesaarte VIII laulupeol tervitades pöördus vallavanem Raido Liitmäe etiketi kohaselt kõigepealt Eesti Vabariigi presidendi poole.

“Proua president, head muhulased!” alustas Liitmäe avakõnet.

“Kas tõesti president on meie laulupeol?” küsisid osalejad, publikki lõi kihama, inimesed olid meeldivalt üllatunud.

Nii see tõepoolest oli. Eesti riigipea istus koos endise kauaaegse Saare maavanema kohusetäitja, nüüdse ettevõtja Hans Teivi, Euroopa Komisjoni digitaalvaldkonna asepresidendi Andrus Ansipi majandusnõuniku Aare Järvani ja sotsiaalministeeriumi kantsleri Marika Priskega publiku seas.

“See oli meile ka üllatuseks ja on kahtlemata suureks auks, et president siin pidu naudib. Ametlikku kutset pole me saatnud, küll aga oli laulupeost ja uue laululava avamisest juttu riigipea visiidi ajal Muhusse eelmise kuu alguses,” märkis vallavanem Raido Liitmäe.

President üksnes ei elanud peole kaasa publiku hulgas istudes, vaid läks kutse peale varmalt ka esinejate sekka nii tantsima kui laulma. Tantsujuht Jaanus Randma juhendamisel keerutas lavaesisel tantsupõrandal mitukümmend paari, teiste hulgas nägi publik ka presidenti tantsusamme seadmas.

Peagi liitus president Kersti Kaljulaid ühendkooridega, lauldes aldi häälerühmas kõigepealt Juhan Liivi tekstile loodud laulu “Ta lendab mesipuu poole” (viisistanud Miina Härma ja Peep Sarapik). Pärast seda kõlas Gustav Ernesaksa (sõnad Lydia Koidula) “Mu isamaa on minu arm”.

Riigipea ajalimiit ei lubanud tal olla Hellamaal kontserdi lõpuni. Hans Teivi sõnul võttis president Kersti Kaljulaid kodutee ette väga hea tundega, olles tänulik kõigile osalejaile, peo korraldajaile ja külalislahketele muhulastele.