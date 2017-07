Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) diagnoosis sigade Aafrika katku Orissaare vallas asuvas ligi 3232 seaga Tagavere farmis. Nakkuse tõkestamiseks kehtestati taudipunktis karantiin, sead hukatakse ning seejärel hoone desinfitseeritakse.

Juhtumi uurimine algas esmaspäeval seoses sigade suurenenud suremusega farmis. Saaremaa veterinaarkeskuse juhataja Toivo Jürissoni sõnul oli farmis nädalavahetusel surnud 14 siga ning testi tulemused näitasid Aafrika sigade katku.

Taudi farmi jõudmise võimalike põhjuste väljaselgitamiseks sõidavad kohale Eesti Maaülikooli teadlased. Kolmapäeval alustab AS Vireen taudistunud farmis sigade hukkamist ning korraldab ka hukatud loomade nõuetekohase kahjutustamise. Loomade gaasitamine võtab aega paar päeva, korjused veetakse loomsete jäätmete käitlemise tehasesse Väike-Maarjas.

Taudipunktist kümne kilomeetri raadiusesse jääb samale omanikule kuuluv seafarm Koiklas, mis on kõrgendatud tähelepanu all ning mida koheselt kontrollitakse.

Täna esitas veterinaar- ja Toiduameti Saaremaa Veterinaarkeskuse juhataja Toivo Jürisson Saare maavanemale ettepaneku karantiini, ohustatud tsooni ja järelevalvetsooni kehtestamiseks seoses sigade Aafrika katku diagnoosimisega farmisigadel. Taotluse kohaselt diagnoositi sigade Aafrika katk Orissaare vallas, Salu külas, AS Valjala Söödatehas loomapidamishoones, . Saarte Hääle andmetel andsid positiivse tulemuse 23 sea verest ja organistest võetud proovid.

Pärast eriti ohtliku loomataudi diagnoosi ametlikku kinnitamist kehtestas maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija taudipunktis karantiini ning taudipunkti ümber ohustatud- ja järelevalvetsooni.

Ohustatud tsoon on 3-kilomeetrise ja järelevalvetsooni 10 kilomeetrise raadiusega (vt kaarti).

Taudipunkti territooriumile tohivad siseneda ainult VTA volitatud isikud. Eesti Maaülikooli teadlased aitavad epidemioloogilise uuringu käigus välja selgitada, kuidas haigustekitaja võis farmi pääseda. Viimati kontrolliti farmi 7. juunil, kuid kontrolli hetkel puudusi ei leitud.

Aasta eest augustis puhkes Aafrika seakatk Valjala Seakasvatuse OÜ-le kuuluvas Sakla farmis. Nakkuse leviku tõkestamiseks kehtestati taudipunktis karantiin, 2746 siga ning seejärel hoone desinfitseeriti.

VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul algas eelmisel aastal juhtumi uurimine seoses sigade suurenenud suremusega farmis.

Maavanem lõpetas Sakla sigalas kehtinud karantiini ja tunnistas seal kehtinud kitsendused 1. novembril. Farmi

hakati uuesti sigadega täitma 2017. aasta jaanuaris ja tänaseks päevaks on farm sigu täis.

2016. aastal oli AS Valjala Söödatehas grupi müügitulu 7,8 miljonit eurot, mis oli 2% väiksem kui 2015. aastal. Ettevõte märgib majandusaasta aruandes, et müügitulu vähenemise tingis kindlasti see, et märtsis olid viimase üheksa aasta sealiha madalaimad kokkuostuhinnad Euroopas.

Muidugi põhjustas tulu languse ka Sakla katkupuhang, mistõttu sead jäid müümata. Hukatud sigade eest saadud hüvitis oli umbes kolmandiku võrra väiksem, kui olnuks nende müügist saadud summa. Riik hüvitas katku tõttu tekkinud kahjud 226 167 euroga.

Ettevõttele kuulus majandusaasta lõpu seisuga seitse seafarmide kompleksi ja 17 604 siga.