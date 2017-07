JUHTKIRI: Katk tuli. Taas.

Katk on jälle kohal. Eelmisest korrast, mil Saaremaa sigalas sigade Aafrika katk avastati, on möödas 11 kuud. Mullu augustis puhkes taud Valjala Seakasvatuse OÜ Sakla farmis, kus tuli hukata 2746 siga. Nüüd on katkupisik jõudnud samale omanikule kuuluvasse Tagavere farmi. Seal leiab lõpu veelgi rohkem sigu – üle kolme tuhande. Igaks juhuks hukatakse ka täiesti terved loomad.

Sellest, millist kahju toob seekordne taudijuhtum Saaremaa majandusele, seakasvatusega tegelevast ettevõttest rääkimata, on praegu ilmselt veel vara rääkida. Üks on aga selge: kahju on tohutu ning ainuüksi rahas seda mõõta ei saa.

Taud on suur õnnetus, mille võimalikke põhjuseid püüavad välja selgitada teadlased. Pole meie eesmärk süüdlasi otsida ja kahtlustavalt kellegi suunas näpuga näidata. Samas – nii suurt õnnetust maha vaikida oleks vale.