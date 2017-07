Kas häid inimesi on palju?

“Kas suurem osa inimesi on head või on jutud headest inimestest mineviku legend?” arutleb kirjanik Enda Naaber.

„Kodunurga laastudes“ kirjutab Aira Kaal üksikust tulest öises aknas ja maalib pildi inimlikust murest. Sellestki, et peaksime olema suutelised märkama teiste inimeste muresid.

… Ühel ööl ei olnud mul und. Seistes köögi akna all, vaatasin õue: veetornelamus põlesid ühes korteris kõik aknad. Mis seal toimub, küsisin endalt ja kujutlesin, et keegi on seal raskelt haigeks jäänud. Või on mingi muu mure? Tund aega jälgisin tulesid. Ja need jäidki põlema. Ning mullegi ei tulnud und.

Kas me märkame iga kord teiste inimeste valusid?

Selveri istepingil istub karguga naine. Kuidagi kössis. Mu ees seisatab teine naine ja peatub istuja juures.

„Kas Teil hakkas halb?“ küsib naine istujalt.

„Ma puhkan. Haige jalg väsis ära,“ vastab istuja.

„Puhake jah! Mõtlesin, et vajate abi…“

Selge pilt. Üks möödujaist märkas istujat, tema muret. Paljud kõndisid niisama mööda, oma tähelepanu üles näitamata.

Tallinnas oli kõnnitee serval lamanud noormees ja kõik olid temast möödunud peale ühe. Sellest lugesin kuskilt ajalehest…

Üldiselt olen ja on teisedki arvamusel, et inimesed on head. Suurem osa inimesi. Aga see Tallinna noormehe lugu paneb teisiti mõtlema!

Kord jutustas üks sõbranna oma koolipeost. Et punt poisse pannud maja nurga taha plehku ja hakanud jooma. Paljud inimesed möödusid, nägid joomist pealt ja mitte keegi ei astunud vahele.

Kas tõesti on suurem osa inimesi head? Kuidagi ei taha uskuda, et ei ole. Aga – veel üks näide. Koolikius. Väike tüdruk nutab koridori lõpus. Oli saanud suure solvamise osaliseks ja seda nägid klassikaaslased pealt. Keegi aga ei pööranud tüdrukule tähelepanu. Miks? Kuidas saab mure teistele tähelepanuta jääda? Kus on head inimesed? Kas jutud headest inimestest on mineviku legend? Kas muredest peab tõesti üksi üle saama? Kas tänane maailm on julmem?

Võiksin veelgi tuua näiteid inimlikust ükskõiksusest. Või olen valel teel heade ja ükskõiksete inimeste üle mõtlemas?

Rääkisin probleemist ühele tuttavale. Tema ütles: „Mis sa pead vaevad! Mulle on ammugi selge, et tänane aeg on koletu; tänane inimene on suur egoist, eelkõige enda minale mõtleja. Kui kõik on hästi, on kerge hea olla. Kui tulevad mured, mida pead jagama, siis võib inimene olla ükskõikne. Siis ei märka muret keegi. Ja kui tegemist on veel võõraste inimestega; jumal, tule appi! Ainult mõni üksik ulatab käe, märkab muret, märkab sellist olukorda nagu selle Tallinna noormehe puhul oli.“

Olin tuttava jutust rabatud. Talle on asi selge nagu allikavesi. Aga minule ei ole selge.

Ma rääkisin probleemist järgmisele tuttavale. Tema kogeles, puikles.

Minu näited ükskõiksusest olid talle ümberlükkamatud. Ja siis lõpuks kihistas see tuttav: „Kas tasub sellest üldse probleemi teha? Las iga inimene elab nõnda, nagu heaks arvab. Ja pealegi – võhivõõras on ikka võhivõõras!“

Mis järelduse ma siis tegin?

„Sinuga ma vaenlase tagalasse küll ei julgeks minna!“

„Kah asja! Mis sa sinna vaenlase tagalasse peaksid otsima?“

Tundsin, et olingi sattunud vaenlase tagalasse, nagu ma äkki tuttavat tunnetasin. Aga ma olin seal üksi. Selle loo kirjutasin ma selleks, et mitte jääda oma probleemiga.. üksi! Mõelgem: kas häid inimesi on palju?