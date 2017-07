Kuressaare linn peab riigigümnaasiumiga kiirustama

Saarte Hääle andmeil on Kuressaarde plaanitava riigigümnaasiumi asukoha suhtes vaekauss kaldumas endise põhikooli hoone poole.

Otsus rajada riigigümnaasium sinna, viiks omakorda rahataotlemiseni Vanalinna kooli uuendamiseks, kuid riiklik rahaküsimine on avatud vaid oktoobrini.

Kuressaare linnavalitsus ja -volikogu on juba kevadest saadik pidanud haridusministeeriumiga läbirääkimisi riigigümnaasiumi rajamise teemal.

Ühe põhiküsimusena on üleval, kus võimalik kool hakkab paiknema. Algselt oli peamiselt teemaks Vanalinna kooli ümberehitamine ja muinsuskaitse selleks omadel tingimustel ka loa andis. Nüüd on hakanud liikuma sahinad, et Vanalinna kooli ümbertegemine oleks liiga kallis ning võimalusterohkem oleks käik võtta kasutusele Garnisoni tänaval asuv endine linna põhikooli ja praegune KTG hoone. Selle kõrvale saaks ehitada ka vajaliku juurdeehituse. Hetkel seal paiknev Kaitseliit kolib niikuinii lähimatel aastatel ära.

Riigigümnaasiumi rajamise ja seega ka hoonestuse küsimus on vaja selgeks saada seetõttu, et alates esmaspäevast avanes võimalus küsida põhikoolide korrastamiseks miljoneid. Selle tingimuseks ongi sisuliselt riigigümnaasiumi rajamine.

Linn ongi olnud riigigümnaasiumi osas soosival seiskohal, kuna see aitab koolide remontimise läbi parandada õppimise ja õpetamise keskkonda ning saada kõigile piisavalt ruumi. Rahataotlemine on võimalik oktoobrini.

Kuressaare linnapea Madis Kallas ei kinnitanud ühe või teise asukoha eelistust. Linnapea sõnul on jätkuvalt laual viis varianti: Vanalinna kool, Garnisoni tänava kool, SÜG, täiesti uus maja ning viimasena variant, et riigigümnaasiumi ei tulegi.

Otsuse selles osas peab tegema volikogu. Kallase sõnul käivad praegu tihedad arutelud ministeeriumi ja linna erinevate tasandite vahel. Kaasatud on nii valitsus kui ka volikogu.

„Tahame augustis eelnõuga volikogusse minna,” ütles linnapea, et september jääb veel varuks. Seda juhul, kui eelnõu soovitakse saata teisele lugemisele.

Suure tõenäosusega see ka juhtub ning gümnaasiumi rajamise otsus saab volikogule olema suureks proovikiviks, milles koalitsiooni sees on erimeelsused ning ka opositsioonil pole ühtset seisukohta. Näiteks volikogu esimees ja Kuressaare gümnaasiumi juht Toomas Takkis ei ole kahe käega riigikooli poolt.

Opositsioonilises Reformierakonnas on nii pooldajaid kui ka vastaseid. Tuliseim vastane on Anton Teras, kes leiab, et linna hariduses on sisu korras. Vorm on ka enam-vähem.

„Kuna Saaremaal on koolid päris heas korras, siis tuleks põhjalikult mõelda, kas vajame Saaremaa hariduses revolutsiooni või evolutsiooni,” mõtiskles Teras ja hoiatas, et praeguse koolikorralduse lõhkumisega tuleb kindlasti tagasilöök. See, kas tuleb edasiminek, selgub paari aasta pärast. „Paremaks minna Eestiga võrreldes väga palju ei saa,” on tema seisukoht.