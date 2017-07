Loodusrekordid raamatusse

Bioloog Marek Vahula kavatseb kokku panna raamatu Eesti looduse tippmarkidest. Teadlase soov on, et ka Saare maakonna inimesed annaksid talle teada oma tähelepanekutest ebatavalistest nähtustest siinses looduses.

„Praegu tegelen ettevalmistustööga ja kogun inimestelt andmeid kõigi rekordihõnguliste loodusnähtuste või –märkide kohta,“ ütles Vahula. „Minu prognoosi järgi peaks neid kogu Eestis olema kuskil 1000, hetkel on teada antud umbes 300 eriskummalisest loodusnähtusest.“

Saaremaalt on bioloogi sõnul seni saabunud vaid üks teade. See on kuulus Orissaare tamm, mis on kasvama hakanud kohalikul staadionil. „Ise arvan, et Saaremaa looduses on ekstravagantseid ja ebaharilikke nähtusi kindlasti palju enam,“ möönis Vahula.

Marek Vahulaga saab ühendust tema e-posti kaudu marek.vahula@online.ee. „Kiri peaks sisaldama loodusrekordi täpset kirjeldust ja kui vaja, siis toimetan ma teksti ise ümber,“ täpsustas ta. „Kindlasti oleks tore, kui inimesed saadaksid ka foto ja ära tuleks mainida ka kaastööautori nimi.“

Raamat Eesti loodusrekorditest on kavas välja anda hiljemalt pooleteise aasta pärast. See ilmub nii paberkandjal kui ka veebiväljaandes, mida hiljem on võimalik pidevalt täiendada.

Näiteid Eesti loodus­rekorditest



134-aastane ebapärlikarp

34 aastat puus püsinud hiireviupesa

Seitsme kilomeetri pikkune kivilt kivile tee Juminda poolsaare läänerannas, mis on Eesti pikim kividega rannalõik

Eesti väikseim raba – 10 x 13 meetrit – asub Kauksi külas Põlvamaal