Märt Kõlli: lisaraha pole võluvits

SA Kuressaare Haigla juhatuse liikme Märt Kõlli hinnangul aitab tervishoiusüsteemi kavandatav lisaraha eelkõige suuri haiglaid.



Sotsiaalministeerium saatis teistele ministeeriumidele ja tervishoiusektorile kooskõlastamiseks tervishoiu rahastamisega seotud seaduste muudatuste ettepanekud.

Muudatustega laiendatakse haigekassa tulubaasi ning tervishoiusüsteemi tooks see järgmise viie aasta jooksul ligi 200 miljonit eurot lisaraha, sellest 34 miljonit eurot järgmisel aastal.

“See, et tervishoidu lisaraha tuleb, on kindlasti hea uudis,” leidis SA Kuressaare Haigla juhatuse esimees Märt Kõlli (pildil). “Samas aitab see aga eelkõige suuri haiglaid, kellel võimsust enam – personali, seadmete ja infrastruktuuri osas – kui haigekassa tellib.”

Tema sõnul pole raha Kuressaare haigla puhul aga võluvits.

“Kuressaare haigla puhul on võtmeprobleemiks rahvas, kelle jaoks haigla oma teenust arendab,” lausus Kõlli, lisades, et Saaremaale on omane rahvastiku kahanemine ja püsielanikkonna vananemine, noorte väljaränne, orienteeritus turistile.

Kõlli hinnangul on teine probleem seotud teenuseosutajate, spetsialistidega. “Kuni suured haiglad on selles osas suhtelises defitsiidis või saavad täiendava personali värbamiseks lisavahendeid, oleme meie kindlasti konkurentsist väljas,” nentis Kõlli. “Residentuuri konkurssidest väljajääjad võivad eelistada üldarsti tööle väikses linnas või perearstikeskuses tööd Soomes.”

Kõlli hinnangul oleks tervishoiusüsteemil aeg reguleerida tööjõuturgu. “See ju ise loomulikult ei reguleeru,” märkis Kõlli, kes peab üheks võimaluseks maakondlikke residentuurikohti.

“Teine oluline teema on seotud arstide palgaga Eesti suurematest linnadest väljaspool,” ütles Kõlli. “Me ei saa üle maksta – majanduslikus mõttes ega personali mõistlikult võrdseid tingimusi silmas pidades. Siinkohal oleks väikestele haiglatele kasuks palgakoefitsient 1,5 – siis suudaksime kuidagigi konkureerida suurhaiglatega.”

Kõlli andmeil ületas Kuressaare haigla tänavu I poolaastal haigekassa lepingus ette nähtud mahtu ligi 300 000 euro ulatuses. “Ligi poole sellest summast moodustasid sisehaiguste statsionaarse haiglaravi teenused,” rääkis Kõlli, lisades, et just see valdkond vajaks kõige rohkem lisaraha.

“Meil on oluline teha oma kogukonna jaoks võimalikult palju teenuseid kohapeal kättesaadavaks,” ütles Märt Kõlli. “Samas – mida vähem meid on, seda vähematele arstidele suudame meie tööd pakkuda.”