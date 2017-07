Muhu laulupidu ligi 400 osaleja, tuhande huvilise ja presidendiga

VIII väikesaarte laulupidu vastvalminud Hellamaa laululaval ligi 400 laulja, rahvatantsija ja pillimehega, Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi ja enam kui tuhande huvilisega oli suursündmuseks nii muhulastele kui kogu Saare maakonna elanikele.

Päikeselisel laupäeva õhtul vooris külaplatsi poole sadu sõidukeid enam kui tuhande huvilisega, et saada osa suurejoonelisest emotsionaalsest vaatemängust, mida etendati uuel muhumustrilisel laululaval.

Piltlikult öeldes kogunes Koguva Tõnise Mare seeliku alla (lava oli saanud mustri just sellelt seelikult, mis praegu Muhu muuseumi ekspositsioonis) lauljaid ja tantsijaid Tallinnast, Tartust ning mujalt Eestimaalt, muidugi ka Muhust. Kahe suure orkestri, Saku ja Türi muusikakollektiivide pillimehed ja -naised paigutati lava äärde pasunaid puhuma ja trumme lööma.

Kirevat fantaasiarikkalt kujundatud pikka esinejate rongkäiku ilmestasid peale rahvariietes osalejate veel talunik Martin Kivisoo oma hobuse ja vedruvankriga, milles peo juhid publikule lehvitamas olid. Külgkorvidega tsiklid Muhu Memm, Muhu Taat ja Muhu Tüdruk olid mootorite popsudes piduliste rivis samuti koha leidnud, ka kaskede ja lippudega ehitud veoauto. “Vat see on nostalgia, nii nagu muiste,” kuuldus publiku hulgast.

Laulupeo tule süütasid muhulased, mitme muusikakollektiivi juht Leena Peegel ja staažikas laulumees Ado Toomsalu.

Pidu algas puhkpilliorkestrite hoogsa marsimuusika saatel, seejärel kostis ühendkooridelt “Laulud nüüd lähevad”. Tervitussõnad ütles peojuht Kati Käpp ja andis sõnajärje üle võõrustajale, Muhu vallavanemale Raido Liitmäele. Humoorikal moel rääkis ta laululava saamisloost, tänades kõiki kaasaaitajaid, arhitekti, projekteerijaid ja ehitajaid.

Peagi kõlas ühendkooridelt “Oh laula ja hõiska”. Selle lauluga lauldi laululava avatuks. Nüüdsest on Muhus üks kaunis kultuuriobjekt juures, ammu oodatud ja väga vajalik.

Esmakordselt astusid seal publiku ette meeskoori Muhu Lüürikud lauljad. Tõsi küll, need ei olnud üksnes Muhu mehed. Külaliskooride meestest koorijuhid ja lauljad said hakkama toreda üllatusega.

President Kersti Kaljulaid kutsuti samuti lavale. Presidendiproua tegi kaasa laulumängus ja laulis aldi häälerühmas “Ta lendab mesipuu poole” ja “Mu isamaa on minu arm”.

Peo lõpus pandi kollektiivide juhtidele tammepärjad kaela. Lava kõrvale istutati Muhu hümniks kujunenud “Oo Muhumaa” laulu saatel tamm, mille tõi kohale Olavi Tuisk. Dirigent Hirvo Surva oli üks istutajaist. “See on seitsmes või kaheksas tamm, mille olen istutanud,” arvas tunnustatud koorijuht.

Muhu laulupidu kiitis Surva lausa ülivõrdes. “Siin on palju vanemaid inimesi ja palju noori. Laulupidu seob meie generatsioone. See on väga tähtis,” toonitas Surva.

Muhu pidu lõppes aga meeleoluka simmaniga lõkketule paistel.