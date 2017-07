OG õpilaste arv kasvab

Orissaare vallavalitsus andis loa suurendada OG 8. klassi õpilaste arvu 26-lt 27-le.

“Õpilaste arv on viimastel aastatel suurenenud seetõttu, et uued pered kirjutavad end valda sisse,” ütles Orissaare gümnaasiumi direktor Marjana Prii (fotol). “Eelmine kord suurendasime arvu 25-lt 26-le õpilasele. Viimastel aastatel on igal aastal üks õpilane juurde tulnud.”

Kuigi klassi õpilaste arvu suurendamise asemel oleks võimalus moodustada hoopis paralleelklassid, pole see Prii hinnangul hea lahendus. “Kahju oleks kokku kasvanud klassi lõhkuma hakata,” põhjendas ta. “Lapsed selles heas tugevas klassis ei taha lahku minna.”

Prii hinnangul on see, et OG õpilaste arv pisitasa kasvab, kooli jaoks aga hea uudis.

“Praegu on meil 30 õpilast rohkem kui neli aastat tagasi tehtud prognoos näitas,” lausus direktor. “Järgmisel õppeaastal on meil jälle rohkem lapsi kui sellel, mis nüüd lõppes,” sõnas ta.

Praegu on kirjas 23 last, kes alustavad sügisel kooliteed Orissaare gümnaasiumi 1. klassis.

“See ei pruugi olla veel lõplik number,” märkis Marjana Prii.