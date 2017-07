Saaremaa vald sai vapi ja lipu

Võidutööl „Võta või jäta“ on kujutaud muinaslaeva mis, sümboliseerib saarlaste iidset merekultuuri ja rahvastevahelist suhtlemist. Sabatäht purjel tähistab Saaremaale ajaloos ja legendides tuntust toonud Kaali meteoriiti. Sinine värvus on mere, usu, hea tahte ja sõpruse tunnusvärv; hõbedane sümboliseerib tarkust, ustavust, siirust ja hingepuhtust – samuti Saaremaa paest pinnast; kuldkollane värvus vallalipu keskosal märgib valgust, tõde, õnne ja edukust. Võidutöö autoriks on Priit Herodes.