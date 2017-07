Saarlane asus tootma ainulaadseid kuppelmaju

Ümarate murumuna sarnaste majakeste unikaalsus seisneb selles, et tootjale teadaolevalt ei ole keegi teine ehitanud sedalaadi maju komposiitmaterjalist, nagu tema seda teeb.

Kahemehe firma JLK Invest OÜ tootmisruumid asuvad küll Mustjalas, ent esimese kuppelmaja ehitusel oli paljuski abiks Mullutus tegutsev Muvor OÜ, mis taoliste materjalidega igapäevaselt tegeleb.

Muvori palgal on tegelikult ka Karli Kirsch, Arctic House brändi all kuppelmaju ehitava firma juht ja omanik. Seega on ta oma tööandjale toetuse eest tänulik, ilma selleta olnuks keeruline alustadagi. Mõttele hakata just selliseid maju ehitama tuligi Kirsch tööpostil n-ö teemas sees olles.

Puhtalt oma rahadega



Mingeid toetusi pole ta oma ettevõttega alustamiseks taotlenud. Kui vormidega aitas alguses Muvor, siis edasine on tehtud kõik oma finantseeringul. „Enne, kui pole kindlat seljatagust, ei ole mõtet toetust võtta,“ on Kirschi põhimõte.

„Teist sellist maja ei ole Euroopas kindlasti, see on ainulaadne,“ kinnitas Kirsch, kelle majad on, nagu öeldud, komposiitmaterjalist ning seejuures täielikult soojustatud. „Siin ei ole ühtegi külmasilda, soojustatud on ka põrand,“ nentis noor ettevõtja. „Ja materjal on selline, et ei idane ega mädane!“

Maja peaks ka mitmekümne aasta pärast olema sama korralik. Sama lugu on paatide-jahtidega, mida kõnealusest materjalist ehitatakse. „Materjal on kergesti puhastatav ja siia peale saab kanda ka vaha, siis ei võta maja sodi külge – pühi ainult lapiga ja puhas.“

Kirschi toodetud kuppelmaja on ta enda hinnangul sobilik eramajade tagahoovi, suve- aga miks mitte ka aastaringseks hoovimajaks. Sel juhul vajaks maja muidugi teatavat lisasoojustust. Samuti oleks Arctic House’i kuppelmajad ideaalsed kämpingusse, kasutada saaks neid ka keldri, kuuri või koguni saunana.

15-ruutmeetrise kasuliku pinnaga majja mahub vähemalt kolm magamisaset. Juba valmisolevasse majja pole küll paigaldatud ventilatsiooniseadet, ent järgmistes saab see olema.

Esimest maja ehitas Karli Kirsch otsast lõpuni terve aasta. Seda põhjusel, et tegemist oli ikkagi täiesti esimese majaga ning n-ö jooksu pealt ja töö käigus otsis ta eri lahendusvõimalusi. „Maja on ehitatud niimoodi, et see oleks võimalikult null-energia lähedane,“ lisas ta.

Mõte edasiarenduseks



Edasiarendusena kavatseb Kirsch hakata tegema ka selliseid seinamooduleid, mille abil maju omavahel ühendada. Nõnda on võimalik kokku panna mitmetoaline kuppelelamu.

Kui esimesel majal on aknaid kolm, üks neist katuseaken, siis tegelikult saab aknaid laduda kasvõi igasse seinapaneeli ja katuseakent ei pruugi üldse teha. Kõik sõltub sellest, mis mõtted inimesel endal majaga on.

Oma kuppelmaja kavatseb Karli Kirsch suuremalt esitleda tänavustel augusti algul toimuvatel Kuressaare Merepäevadel. Seal saavad huvilised seda lähemalt vaadata, sisse astuda ja küsida, mis huvitab.

Praegu müüb JLK Invest oma kuppelmaju 8000 euroga, millele lisandub käibemaks. Elementmaja valmib 2-3 nädalaga, kokku monteeritakse see aga ühe päevaga.