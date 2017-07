Eelmisel nädalavahetusel toimunud traagilise liiklusõnnetuse sündmuspaiga, Kuressaare-Võhma-Panga maanteel asuva Saia ristmiku osas on maanteeamet algatanud uurimise. Saia ristmikul on avariisid toimunud varemgi ja seetõttu on see võetud tähelepanu alla. “Maanteeameti liiklusõnnetuste uurimiskomisjoni liige on antud õnnetuspaigas kohapeal käinud ja konkreetsete ettepanekute väljatöötamisega tegeletakse,” sõnas maanteeameti liiklusohutuse osakonna ekspert Villu Vane.

Teele Tilts