SEAKATK RÜNDAB TAAS: Tagavere farmis hukatakse 3232 siga

Aasta pärast taudipuhangut Sakla seafarmis tabas sama ettevõtet uus hoop Orissaare valla Tagavere sigalas, kus läheb täna-homme hukkamisele enam kui 3200 siga.

Saaremaa veterinaarkeskuse juhataja Toivo Jürissoni sõnul suri Tagavere farmis nädalavahetusel 14 siga ning esialgsete testide tulemused näitasid Aafrika seakatku.

Eile esitas Jürisson Saare maavanemale ettepaneku karantiini, ohustatud tsooni ja järelevalvetsooni kehtestamiseks seoses sigade Aafrika katku diagnoosimisega farmisigadel. Taotluse kohaselt diagnoositi sigade Aafrika katk Orissaare vallas Salu külas AS Valjala Söödatehase loomapidamishoones. Saarte Hääle andmetel andsid positiivse tulemuse 23 sea verest ja organitest võetud proovid.

Pärast eriti ohtliku loomataudi diagnoosi ametlikku kinnitamist kehtestas maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija taudipunktis karantiini ning taudipunkti ümber ohustatud- ja järelevalvetsooni (vt kaarti).

Kokku on farmis 3232 siga. Alates tänasest hakatakse loomi gaasiga surmama. See võtab aega paar päeva, korjused veetakse loomsete jäätmete käitlemise tehasesse Väike-Maarjas. Seejärel hoone desinfitseeritakse.

Aasta eest augustis puhkes Aafrika seakatk Valjala Seakasvatuse OÜ-le kuuluvas Sakla farmis. Seal tapeti 2746 siga. Sakla sigalas kestis karantiin augustist novembri alguseni. Farmi hakati uuesti sigadega täitma 2017. aasta jaanuaris ja tänaseks päevaks töötab farm täisvõimsusel.

Kuidas aasta hiljem nakkus Tagavere farmi jõudis, hakkavad täna uurima Eesti Maaülikooli teadlased. Viimati kontrolliti farmi 7. juunil, mil puudusi ei leitud. Taudipunktist kümne kilomeetri raadiusesse jääb samale omanikule kuuluv seafarm Koiklas, mis on kõrgendatud tähelepanu all.

Mullune taudipuhang mõjutas ASi Valjala Söödatehas müügitulu, mis vähenes võrreldes 2015. aastaga 2 protsendi võrra 7,8 miljoni euroni. Ettevõte märgib majandusaasta aruandes, et müügitulu vähenemise tingis kindlasti ka see, et märtsis olid viimase üheksa aasta madalaimad sealiha kokkuostuhinnad Euroopas.

Muidugi põhjustas tulu languse ka Sakla katkupuhang, sest sead jäid müümata ja hukatud loomade eest saadud hüvitis (226 167 eurot) oli umbes kolmandiku võrra väiksem, kui olnuks nende müügist saadud summa.

Ettevõttele kuulus majandusaasta lõpu seisuga seitse seafarmide kompleksi ja 17 604 siga.

Kristina Kretova, Andres Sepp

KOMMENTAAR



Seakasvatajad on oma murega üksi



Kuidas katk Tagavere farmi sattus – meil on ju kõrgendatud bioohutusnõuded – on mõistatus, millele ma vastata ei oska.

Niikaua, kui Saaremaa metsas jooksevad metssead, on katkurisk kogu aeg olemas, see katk ei lähe metsast 15-20 aasta jooksul mitte kuskile. Inimesed käivad metsas, toovad seda metsast välja – tõsi, seda tehakse mitteteadlikult.

Üritame katku ära hoida, selleks kõike teha. Kuid seni, kuni metsatehnika suvaliselt mandri ja Saaremaa vahet ringi sõidab, ilma et keegi nende masinate puhtust kontrolliks, oleme meie, seakasvatajad, oma murega üksi. Elame kui süte peal ja jäämegi seda tegema.

Tegeleme Eesti Vabariigis tekitatud probleemiga – juba kolm aastat tagasi oli teada, mis võib juhtuda. Kui vaadata praegu Eesti kaarti katkukollete kohta, siis on Saaremaa kõige täpilisem.

Seda, kas seekord piirdub asi ainult Tagavere farmiga, teab ainuüksi jumal.

Margus Õunpuu

AS Valjala Söödatehas