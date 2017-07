Viimane kuie valla kella kuie simman

Tänavune kuie valla kella kuie simman meelitas vaatajaid- kuulajaid neljapäeva õhtul Leisi valla Karja külaplatsile. Sedakorda said Ida-Saare valdade ja Muhu taidlejad sellenimelisel simmanil kokku viiendat ja viimast korda.

“Kuigi meie vallad, peale Muhu, kaovad, usume, et simmanid jäävad. Hakkame piirkonniti koos käima. Järgmisel aastal on Orissaare kord korraldada. Simmanile tuleb aga uus nimi leida. Kuie valla simman on viimast korda,” nentis seekordne võõrustaja Aina Tomson, Pär­sama rahvamaja juhataja.

Rahva ette astusid lauljad Tiina Oksa juhatusel. Tiina ütles, et on veel suure Tallinna noortepeo mõju all. Käis ju Leisi kooli lauluõpetaja ja mitme kollektiivi juhendaja Tiina noortepeol kahe kooriga. Tallinnas tantsisid ka Muhu tütarlaste tantsurühma Väike Roos tantsijad, kes Karjaski publikule oma oskusi näitasid. Laimjala taidlejad kandsid omakandimehe Henno Käo loomingu varasalvest ette mitu pala. Kokkuvõttes võib öelda, et iga valla kava oli omanäoline, teenides publiku aplausi.

Simmanlastele mängisid tantsuks Tõrva pillimehed. Kus täpselt järgmine kella kuie simman aset leiab ja mis nime see kandma hakkab, ei osanud Orissaare rahvamaja juhataja Anu Viljaste veel öelda. Üks on kindel: traditsiooniline taidlejate pidu toimub tuleval aastal heinakuu alguses kindlasti.