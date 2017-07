Jahisadama kohviku saatus lahtine

Kuressaare linnavalitsus on otsustanud erakorraliselt katkestada Maa&Meri OÜ-ga sõlmitud rendilepingu, sest firma võlg on kasvanud enam kui 1900 euro suuruseks.



Kuressaares Tori 4 jahtklubi hoone kohvikuruumide üürimiseks, kus praegu tegutsebki Kuressaare jahisadama kohvik, on Kuressaare linnavalitsus pikendanud Maa&Meri OÜ-ga sõlmitud üürilepingut tähtajaga 30.09.2017. Kuressaare linnavalitsus teatas, et ütleb üürilepingu erakorraliselt üles, sest üürnik ei ole üüri ja/või muid tasumisele kuuluvaid makseid täisulatuses tasunud 1 kuu jooksul tasumise tähtaja möödumise päevast.

Tähtajaks on tasumata mai- ning juunikuu rent 640 eurot kuu kohta, samuti aprilli vee- ja elektriarve suuruses 328 eurot ning maikuus 309,36 euro ulatuses. Kokku on võlg käesoleva aasta 10. juuni seisuga 1917,96 eurot.

Üürilepingu lõppemise päev on 10. august 2017. Kui võlgnevused saavad 11. augustiks 2017 tasutud, võimaldatakse kohvikuruumi kasutada kuni üürilepingu tähtaja lõpuni. Kui selleks ajaks laekumist ei ole, tuleb pind hiljemalt 24. augustiks vabastada.

Maa&Meri OÜ juhatuse liige Moonika Ein sõnas, et tänase seisuga on võlad likvideeritud ning see, kas kohvik ka edaspidi tegutseb, jääb linna otsustada.