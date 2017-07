JUHTKIRI: Me ooperit, me ooperit…

Vaid loetud päevad veel ja siis ta algab – suursündmus, mis tuhanded muusikasõbrad Saaremaale meelitab. Mis on tuntust kogunud nii Eestis kui kaugemalgi.

Nimi Saaremaa Ooperipäevad on otsekui kvaliteedimärk – kel ooper südamelähedane, sellele on elamus garanteeritud. Astuvad ju publiku ette selle žanri tipptegijad. Lisaks kullafondile on Kuressaare piiskopilinnuse hoovil kõlanud nii mõnigi esmaettekanne. Tänavu saavad Saaremaa Ooperipäevad kümneseks. Sel puhul kostitatakse muusikalembeseid Rein Rannapi verivärske ooperi “Nurjatu saar” esietendusega. Heameel on selle üle, et Saaremaa Ooperipäevade korraldajad peavad oluliseks tutvustada rahvusvahelisele kuulajaskonnale ka siinseid noori talente. Nii astuvad homme Kuressaare kultuurikeskuses toimuval kontserdil üles mullu Orissaares toimunud konkurss-festivali Võluhääl võitjad, teiste hulgas Saaremaa ja Muhu noored. Kes aga soovib teada, mis toimub ooperikohvikus, kuulda muljeid ja saada teavet eesootava kohta, sel tasub kuulata ooperiraadiot, mis kõlab raadio Kadi eetris tuleva nädala teisipäevast reedeni kell 11.