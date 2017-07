Kuressaare ilmanäitu kohe ei näe

Vaatamata sellele, et Kuressaarde paigutati kuu aega tagasi igati ontlik ilmajaam, ei kuva riigi ilmateenistus seda näitu oma kodulehe avalehel. Arendajate sõnul saab mure lahendatud detsembris. Kuressaare ilmaolusid uurivad kodanikud peavad seni ikkagi leppima teadmisega hulga külmemast Roomassaare näidust, kui nad just ei vaevu ilmateenistuse kodulehe sügavustesse kaevuma.

Ilmajaama paigaldamisel oli jutuks, et Kuressaare ilmanäidud saavad kuvatud ka avalehel. Sellega pidi minema veidi aega, et IT-lahendus saaks toimima. Seni seda tehtud ei ole. Keskkonnaameti pressiesindaja Valdo Jahilo ütles, et lahendus seisab Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse (KEMIT) taga.

KEMITI juhi Marko Arula sõnul on probleemne see, et Kuressaare jaam näitab ainult temperatuuri ja õhuniiskust, teised jaamad ka muid parameetreid. Seega tekitaks kaardil Kuressaare kohal nähtav andmeväli poolikuna segadust. Seda enam, et Roomassaare on täisandmetega kohe kõrval. Nüüd tulebki siis veebirakendus teha selliseks, et saab ka vähemate andmetega näite puhtalt kuvada.

„Oleme vajalikud muudatused kavandanud ning Kuressaare jaama andmete kuvamise Ilmateenistuse avalehel planeerime toodangukeskkonda panna hiljemalt detsembris 2017,” lubas Arula.