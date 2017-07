Läti noormees naudib Kuressaares töötamist

Kristians Zandersonsile meeldib Eesti sedavõrd, et ta otsustas oma hotellindusalase tööpraktika teha sel suvel just siin – Kuressaares.

GOSPA-s töötav 23-aastane Riiast pärit Kristians on kõnealuses spaahotellis varem ka kliendina peatunud. See aga ei mänginud otsest rolli tema otsuses just sellesse hotelli suveks tööle tulla. Turismialaste õpingute ajal tundis ta, et tahab kindlasti teooria kõrvale rohkem praktikat saada.

Maadleb keelega



„Küsisin endalt, kuhu ma minna tahan ja tõsi ta on, et olen Eestimaad ja keelt armastanud juba pikka aega,“ nentis ta. „Tulen ikka ja jälle Eestisse ja alati maadlen teie ilusa, kuid keerulise keelega,“ naeris ta.

Nelja aasta eest viibis ta seejuures kaheksa kuud järjest Võrus ning tegi seal vabatahtlikutööd. „Nüüd tundsin, et tahan tagasi tulla ja suve Eestis veeta. Millegipärast kargas kohe pähe Saaremaa ja järgnesin oma südamesoovile,“ nentis ta. Esimene hotell, kellele ta oma töösoovist kirjutas, oli GOSPA ning kiiresti sai ta neilt ka vastuse. „Seega siin ma olen!“

GOSPA-s on ta täheldanud, et töötajad on äärmiselt lahked ja sõbralikud. „Kui aus olla, siis olin algul siiatuleku pärast veidi närvis, kuid siinsed kolleegid on pannud mind tundma kui kodus,“ kinnitas ta. Veel meeldib talle, et ülemuste ja alluvate vaheline suhtlus on GOSPA-s avatud. „Siin on väga positiivne atmosfäär töötamiseks,“ nentis ta.

Kas ta pärast oma tööpraktikat võiks Kuressaarde või üldse Eestisse päriseks tööle ja elama tulla, Kristians veel ei tea. „Elu on seiklus ja mulle ei meeldi pikalt ette mõelda, kuid loomulikult – alati on võimalus, et tulengi Eestisse. See võimalus on isegi päris suur,“ poetas ta. Ta on seadnud eesmärgiks proovida elu vähemalt kümnes eri riigis ja praegu, olles jõudnud nimekirjaga poole peale, tunneb ta, et tahaks ka ülejäänud viis riiki veel ette võtta. „Kuid pärast seda võin Eestisse küll naasta,“ arvas ta.

Arendav olukord



GOSPA hotellijuht Piret Trei tõdes, et Kristiansi tööellu sisse­elamine on läinud ladusalt. Lätlane on kiire õppija – tegu olevat pühendunud ja motiveeritud noormehega. Lisaks on ta näidanud üles soovi lüüa kaasa ka müügi- ja turundusosakonna töös.

Trei sõnul meeldis talle see mõte kohe väga, kui Kristians temaga ühendust võttis. „Olime samal ajal komplekteerimas oma suvist tiimi, nii et Kristiansi kontaktivõtul oli hea ajastus,“ märkis ta. Pealegi, võõrkeelne kolleeg meeskonnas paneb hotelli oma töötajad ka mõnevõrra ebamugavasse situatsiooni, mis on hotellijuhi hinnangul hea ja arendav. „Loodan, et ka tulevikus saame tervitada oma meeskonnas usinaid töötajaid naaberriikidest.“