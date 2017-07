MUHU UUDISSED: Üks uhke rõnkumise ja kodimise koht

Ikka terit, neh. Ei sur uhke asi olli. Ma riagi ikka sest laulupidust, midast Hellamoal laupa-pühabe pieti. Rongikäik olli ja „Koitu“ laulti ja tuli panti põlema ja resident istus kohe esimeses rias. Voata sie oo koa üks julge noorik. Lõhkus rahvaga seltsis „Kikkapuud“ tantsida ja „Mesipuud“ laalda, põle taal turvamiest sabas oln ega midagid.

Esimese valuga olli ikka omal ühna irm nahkas. Neh, et ülemoalt tulavad sured kanged dirigendid oma kuoridega siis ja neh, mis me, muhulased, sial ikka oskame. Aga olli ju ennassid kampalisteks lubatud ja õigetõeste olli ikka kena nõukstega seltsis laalda ja es ole sial ullu midagid. Neh, ja nie meite tantsijad ja „Ujiee“ ollid jälle ülemoa rahva arust igavesed uhked. Moo iest ollid ikka kõege vägevamad pasunapuhujad. Kui pühabe omingu sial Villu juures muusikatalus nie omasid pillisid puhuma kukkusid, siis sai isekeskis arutat, et neh, muistsel aal olli ju koa nõuke komme, et laupa õhta linnavahel pillisid puhuti ja selle järgi tansiti. Kole mõnus olemine olli küll.

Kui mõni nüid tooduta tahab, et suured pidud oo puhas läbi, et mis nüid siis suama akkab, siis nie oo just paras metsa suata. Piiri Kiku metsa! Sial oo nüid moailmatuma uhke rõnkumise ja kodimise koht. Seikluspark neh! Kodi aga karsast kaudu puu otsa, kualu sial moa ja taeva vahel ja pärast suab köövega alla jälle. Igavese lennuga! Neh, umbest sedaviisi sie asi sial köib. Instrukturid oo kenad ja munuksed inimesed. Andvad enne kõik tarkused kenaste kätte kut üldse puu otsa lubavad ja nende silm oo kogu aeg pial koa. Lastel, va massakatel, oo igatahes lõbu laiast käe ja vanamad inimesedkid soavad ikka kena olemise kui sial natusse aega sehkenda viisivad. Sisse lastasse teisibest pühabeni kellu kahestteistmest kuni õhta seitsmeni. Ja ep sua mitte ütelda, et Muhus põle midagid põnevad mitte.

Ja laupa, viieteistmenda juuli omingu katsuge enne kukelaulu ennassid moast üles soaja ja pistke seitse eurut raha koa tasku. Siis oo Raugi Aspliväljal päikesetõusukontsert. Kellu poolest kuiest laulvad Marek Sadam ja Tõnu Laikre teitid sial kenaks erguks. Kojo jõvab tagasi just parasaste seks aaks kui kipem toemetamine lahti piaks minema. Neh, olge siis ikka munuksed!