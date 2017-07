„Nurjatu saar“ esietendub homme

Saaremaa Ooperipäevadel homme esietenduvat Rein Rannapi „Nurjatut saart“ iseloomustab tänapäevane helikeel ja hetkel veel tundmatu sisu.

„Mind huvitab kommunikatsioon,“ selgitas Rein Rannap, et soovib kuulajaga läbi muusika suhelda. „Tahan, et minu muusika oleks võimeline selgelt ja tugevalt emotsioone vahendama iga kuulajani,“ lisas ta, et imelik oleks, kui uus ooper kõnetaks vaid loetud hulka saalis viibivaid muusikateadlasi. Selle saavutamiseks ongi Rannap kasutanud helikeelt, mida ta kutsub tänapäevaseks. Nimelt leiab ta, et igal ajastul kujuneb välja teatud laad, mille kaudu on võimalik suure hulga inimesteni jõuda.

Nii ei rutta maestro oma uut teost žanrimääratlustega piirama: „Kui alguses oli see mõeldud rokkooperina, siis praegu on lihtsalt ooper.“ „Nurjatu saare“ puhul oleneb kõik sellest, millist emotsiooni Rannap edasi anda soovis. „Ei hakka õrna armastust ju rokiga…,“ mõtiskles ta.

„Nurjatu saar“ on loodud Saaremaa Ooperipäevadeks Eesti Kontserdi tellimusel. Esiti reklaamiti see välja juba mullusteks ooperipäevadeks, kuid lükati siis mitmetel põhjustel aasta võrra edasi. Tänavuseks suveks õnnestus Rannapil aga kokku saada ideaalkoosseis, kui tema endi sõnu kasutada. „Kujutasin ette lauljaid, kes on näidelnud ka,“ märkis ta. Kaasa teevad Marko Matvere (mereröövlite pealik Rullo), Ott Lepland (sepp Vesse), Lenna Kuurmaa (sepa armastatu Tauditüdruk), Tõnis Mägi (vanapagan Uude), Andrus „Bonzo“ Albrecht (vanapagana poeg Tölpa), Kristel Aaslaid (nunn Birgitta) ja Markus Teeäär (tulehaldjas Laurits). „Kui ma kuulsin esimeses proovis neid hääli vaheldumisi ja koos, siis sain aru, et nad sobivad ideaalselt,“ oli Rannap rahul, et kõik nõusse jäid.

Helitöö teksti tegi Andrus Kivirähk ja laulusõnad seadis paika Wimberg. Rannapi sõnul mõtles ta kohe Kiviräha peale, kui talle öeldi, et tegevus võiks aset leida ammusel ajal Saaremaal. Loo sisu aga rohkem hetkel ei avaldatagi. Nimelt on asjaosaliste eesmärgiks pakkuda esietenduse publikule ainulaadset kogemust.

Lavastaja Vahur Keller tundis end üleeile, kui ooperimajas osad tööd alles käisid ja kordamööda tegid proove nii muusikud kui näitlejad, hästi: „Oleme sisulises plaanis graafikus, selline hea adrenaliin on sees.“ Igapäevaselt NUKU teatris töötav Keller võrdles „Nurjatu saare“ lavaletoomist pusle kokkupanekuga. Kuna kõik asjaosalised on Eestis nõutud tegelased, oli proovide korraldamine ja kõigile sobiva aja leidmine paras katsumus. Sellest hoolimata leidis ta, et on trupi, kooride ja tehnilise meeskonna poolt hästi hoitud. „See kõik on olnud lihtsalt nii soe. Mingitel hetkedel proovis on süda nutnud sees sellest ilust, kuidas nad laulavad ja kui kihvtid muusikud nad on,“ meenutas lavastaja.

Ka Saaremaalt pärit Kristel Aaslaiu kohta jagus lavastajal vaid kiidusõnu. „Oi, Kristel on nii armas, südametemurdja, meel läheb rõõmsaks teda nähes,“ märkis Keller, kelle sõnul on Aaslaid ka tohutult töökas. Aaslaid ise ütles, et esialgu oli tal väheke hirmus, kui ta proovi ilmus ja nägi, milliste staaridega tuleb tal koostööd tegema hakata. Samas pidas ta saadud kogemust ainulaadseks, kuna pole varem ooperi tegemisest osa saanud.

Kooridest teevad „Nurjatus saares“ kaasa kammernaiskoor Sireen, Eesti Rahvusmeeskoor ja ooperipäevade festivaliorkester dirigent Martin Sildose juhtimisel.

Esimesele, reedel toimuvale etendusele oli eile lõunal alles alla 70 pileti, laupäevasele alla 150.