Ooperipäevade 10. sünnipäev

Saaremaa Ooperipäevade avamisele ja sünnipäevale, mis toimub homme keskpäeval Kuressaare lossi ooperimajas, on oodatud kõik ooperisõbrad.

Publiku jaoks tasuta üritusel räägitakse viimaseid uudiseid nii algavast kui ka juba järgmise aasta festivalist. Teiste seas tutvustavad suurüritust Eesti Kontserdi juht Jüri Leiten ja värske Kuressaare aukodanik, Saaremaa ooperipäevade kunstiline juht Arne Mikk.

Lisaks kostitatakse külalisi tordi ja väikese palaga Rein Rannapi ooperist „Nurjatu saar“, mis samal õhtul esietendub.

Reedene päev jätkub kontserdiga Kuressaare kultuurikeskuses kell 15. Üles astuvad mullu sügisel Orissaares toimunud noorte lauljate konkurss-festivali Võluhääl võitjad. Võluhääle kunstilise juhi Triin Ella sõnul tulevad nad kokku üle Eesti, teiste seas ka Iris Sepping Muhust, Marju Pilv Orissaarest ja Saaremaa juurtega Lee Holm Tartust. Idee kontserdi taga on selles, et kõik nad on tulevikku silmas pidades potentsiaalsed ooperilauljad, selgitas Ella.

Reede ja laupäeva õhtud on „Nurjatu saare“ päralt ja pühapäeval ootab ees lastegala. Tuleva nädala teisipäeval astub ooperimajas üles juba Krefeld-Mönchengladbachi teater Saksamaalt. Nende esimeseks etenduseks on Richard Wagneri „Lohengrin“. Ooperipäevad kestavad 22. juulini ja lõppevad traditsiooniliselt ooperigalaga.

Tuleva nädala teisipäevast reedeni on Raadio Kadi eetris kell 11 ooperiraadio. Eetrisse läheb saade Arensburgi hotelli õuest, kuhu seab end sisse ooperikohvik. Saatejuht Tõnis Kipperi sõnul saab kuulda nii möödunud päevade muljeid kui ka infot eesootava kohta. Ta kutsus inimesi mitte ainult raadiot kuulama, vaid ka kohapeale uudistama tulema.

Saaremaa Ooperipäevadest räägiti „Keskpäeva“ saates ka juba eile, kui Eesti Kontserdi meediajuht Lauri Aav andis mõista, et oodata on kõrgel tasemel etendusi. Nimelt asub Krefeld-Mönchengladbachi teater tiheda asustusega Saksamaa alal, Düsseldorfi ja Kölni läheduses. „Publik on seal väga teadlik,“ kinnitas Aav. Tegemist on Saksamaa ühe vanima n-ö liit-

ooperiteatriga, mis asub korraga kahes linnas.

Aav tõdes, et tiheda graafikuga Saksamaa teatri liigutamine oli tõeline väljakutse ja lisas, et suur osa selles, et nad siia jõuavad, on külalisteatri muusikajuhil, Eesti juurtega Mihkel Kütsonil. Kokkulepped tuli muuhulgas teha ka sealsete ametiühingutega, kuna osad sakslased tulevad siia enda puhkuse ajast. „Tohutud skeemid, mis seal taga on,“ nentis Aav. Teatrirahvast on Saksamaalt oodata umbes 200 inimest, kes saabuvad kahe otselennuga Kuressaarde pühapäeval.

Ooperimaja mahutab nii nagu viimastelgi aastatel umbes 2000 inimest. Meediajuhi sõnul oli 2000 kohta ooperimajas ka juba 2010. aastal, kuid võrreldes selle ajaga on maja suuremaks läinud. Nii on publikul hingamisruumi rohkem.

Esimest korda toimusid Saaremaa Ooperipäevad 2008. aastal. Toona oli peakülaliseks American Black Opera Broadway. Enne seda toimusid aastatel 1999-2006 Ludmilla Tooni eestvedamisel Kuressaare Ooperipäevad.