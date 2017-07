Peatänava ümbersõidud põhjustavad plekimõlkimisi

Seoses peatänava remondiga on ümbersõidud tekitanud suurema koormuse kõrvaltänavatel ning toonud kaasa kaks liiklus­avariid.

Transvaali ja Karja tänava ristmikul orienteeruvad soome turistid ei andnud esmaspäeval teed Karja tänaval liikunud Toyotale ning põhjustasid liiklusõnnetuse. Soome numbrimärgiga sõiduauto Renault sõitis kokkupõrke tagajärjel vastu puud ning õnnetus tõi kaasa küll ulatuslikke plekimõlkimisi, kuid inimesed õnneks vigastada ei saanud.

Kuressaare politseijaoskonna patrulltalituse juhi Matis Siku sõnul toimus ka päev varem samas kohas õnnetus, kui „anna teed“ märgi alt sõideti peateele ette. Ka selles õnnetuses inimesed õnneks viga ei saanud.

„Üldiselt on Transvaali tänav halb tee ümbersõidu kasutamiseks, kuna sõidutee osa on kitsas ja eesõigusega ristmikud vahelduvad sellise ristmikuga, kus on vaja teed anda,“ sõnas Sikk.

„Seetõttu soovitaks ümbersõiduks kasutada Talve ja Kaevu tänavaid. Nendele tänavatele on paigaldatud ka vastav märgistus.“

Politsei on suhelnud ka Kuressaare linnamajandusega, kes vaatab üle Transvaali ja Karja tänava ristmikul olevad liiklusmärgid ning nende nähtavuse. Täiendavaid liiklusmärke ning eelhoiatusmärke Matis Siku sõnul hetkel paigaldada ei plaanita, kuna sellel tänaval ei kasva kiirus suureks ning ristmikule ei eelne kurve, mis võiks ootamatusefekti põhjustada. Tööd linna peatänaval kestavad esialgse plaani kohaselt augustikuu lõpuni.