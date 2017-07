Saaremaa laagrinoori vihm ei heiduta

Aktiivsed noored üle Eesti kogunevad sellel nädalal suurlaagrites, kus noorte oskusi mänguliselt hinnatakse. Skautide ellujäämisoskused pannakse proovile Järvamaal, kodutütred ja noorkotkad on kogunenud Tartumaale Meeri külla.



Saaremaa kodutütar­de noorteinstruktor Ingrid Paiste ja ringkonnavanem Tiia Kütt sõnasid, et Saaremaalt on laagris 10 kodutütart ja 2 noorkotkast, kokku 12 noort. Laagris on lapsi kokku 300 ringis. „Teisipäeval ootasid lapsi ees meeskonnaülesanded, mille käigus saadi tuttavaks ja koostöö toimima,“ rääkis Ingrid Paiste. Tiia Kütt lisas, et eile räägiti noortele tervislikust toitumisest ja sekka sai ka zumba-trenni. „Lisaks ootab ees grafiti töötuba ning õhtul tõukeratas, kuigi me veel ei tea, mida see endast kujutab,“ lisas Kütt. Laager kestab reede lõunani ning seejärel võetakse taas ette kodutee.

Heitlikud ilmaolud ning vihmasabin pole agarate noorte motivatsiooni alandanud ning hoolimata vihmast ei ole rühmajuhtide sõnul saarlaste seas virisemist kuulda. „Kui päikest pole, tuleb seda südames kanda,“ sõnas Ingrid Paiste, lisades, et lapsed on tublid, löövad tegevustes aktiivselt kaasa. „Kui me saabusime, sadas korralikult vihma ja mõtlesime, kuidas me nüüd bussist välja tuleme ja telki üles hakkame panema. Õnneks lubati ka päikest, seega lootust on, et ka ilmaolud paranevad, “ märkis noorteinstruktor Paiste.