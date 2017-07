Saaremaa vappi ehib viikingilaev

Saaremaa valla sümboolika konkursi võitis Eesti tuntuima heraldiku Priit Herodese töö „Vöta või jäta“, kus on kujutatud sinisel kilbil eestvaates hõbedane muinaslaev, mille purjel on sinine langev sabatäht.



Komisjon valis töö välja kohe esimesel kohtumisel, kuid autoril paluti kavandit muuta sabatähe osas.

Lääne-Saare valla infojuhi Merike Lipu sõnul toimusid komisjonis pikad arutelud ka lipu kujunduse üle, mille puhul oli valida kahe variandi vahel. Valituks sai kollase keskosaga sinine lipp, mille keskel on vapi kujutis.

Teise koha sai disainer Sikeri töö, kus on kujutatud sinisel kilbil hõbedast tuuliku pööriratast, nurkades kolm kolmeharuliste otstega risti, all jaluses hõbedast paadinina. Kolmanda koha sai Kaire Lusti töö, millel on hõbedase ja sinisega põigiti lainelõikes jaotatud kilbil vastasvärvides kadakas-ankur.

Facebookis korraldatud rahvahääletuse võitis disainer Riho Valdmanni lahendus. Kahjuks ei vastanud Valdmanni töö heraldika reeglitele, mistõttu ei saanud konkursi komisjon rahvahääletuse tulemusi oma otsuse tegemisel arvesse võtta.

Auhinnafond 5000 eurot jagunes kolme esimese koha ja rahva lemmiku vahel vastavalt komisjoni otsusele järgmiselt: esimene koht 3000 eurot, teine koht 1000 eurot ja kolmandale kohale ning rahva lemmikule 500 eurot. „Konkursitöid laekus palju ning konkursi komisjonil oli väga keeruline valikut teha. Abiks lõpliku otsuse tegemisel oli riigikantselei poolt saabunud eksperthinnang, mille põhjal jäi komisjonil sõelale lõpuks ligi poole vähem kavandeid kui esialgselt esitati,” selgitas Lipu.

Konkursi komisjoni ettepanek sümboolika kinnitamiseks edastatakse ühinemislepingu kohaselt uuele volikogule.

VAPI KIRJELDUS



Võidutööl kujutatud muinaslaev on autori sõnul Saaremaa peamine heraldiline sümbol, esitab saarlaste iidset merekultuuri ja rahvastevahelist suhtlemist. Sabatäht purjel tähistab Saaremaale ajaloos ja legendides tuntust toonud Kaali meteoriiti. Sinine värvus on mere, usu, hea tahte ja sõpruse tunnusvärv; hõbedane sümboliseerib tarkust, ustavust, siirust ja hingepuhtust – samuti Saaremaa paest pinnast; kuldkollane värvus vallalipu keskosal märgib valgust, tõde, õnne ja edukust. Autor on lisanud juurde ka märkuse, et kuna Saaremaa vald ühendab eneses peaaegu kogu senise Saare maakonna, on heraldilise järjepidevuse seisukohalt loomulik võtta Saaremaa ühendatud suurvalla aluseks Saaremaa tuntuim sümbol – muinaslaev.