Trahv koerahammustuse eest viis kohtusse

Ühiskasutataval teel naist hammustanud koera perenaine kaebas edasi talle loomapidamisreeglite rikkumise eest määratud trahvi, pidades seda ebapiisavate tõendite tõttu liialt suureks.



Märtsikuus Lääne-Saare vallas avalikul teel koeralt hammustada saanud naine selgitas eilsel kohtuistungil, et oli parajasti jalutanud, ratas käekõrval, mööda külateed ning rääkinud telefoniga, kui tema juurde jooksis pisike koer. Koera üks omanikest kutsus teda küll tagasi ning tuli ise jooksnud koera ära tooma, kuid niipea, kui naine taas teele asus, hammustas koer teda säärest. Kannatanu sõnul oli see vähemalt kolmas kord, kui sama koer on teda hammustanud ning koerad ei tohiks ilma rihmata ühiskasutataval teel liikuda.

Naine tegi vigastustest pildid ning teavitas ka valda, kes trahvis koera omanikku loomapidamise eeskirjade rikkumise eest 160 euroga. Koera omanik Kersti kaebas temale kiirmenetluse korras tehtud väärteomenetluse edasi, sest pidas trahvi liialt suureks ning ei olnud enda sõnul lõpuni veendunud, et just tema koer oli naist hammustanud. Hammustada saanud naise sõnul on agressiivse koera vabalt toimetamist perenaisele ka varem ette heidetud, kuid noomitused ei ole tulemust andnud.

Eilsel kohtuistungil sõnas Lääne-Saare valla järelevalve­spetsialist Katrin Hämelainen, et vallavalitsusele teadaolevalt on sarnaseid probleeme ka varem olnud. Seetõttu peab trahvi suurus olema piisavalt ebamugav, et tulevikus taolisi juhtumeid vältida. Peale trahvitegemist on koerad olnud kinnises aias.

Kohus kuulutab otsuse välja 28. juulil.