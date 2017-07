116 puudumist – haigus, “haigus” või siis laiskus?

Kuigi praegu on käes suur suvi ja õppurid naudivad puhkust, ei tähenda see, nagu oleksid kõik sügisest kevadeni usinasti koolis käinud. Miks õpilased koolist puuduvad ning mis on põhjuseta puudumiste tegelikud põhjused, püüdis oma uurimistöös välja selgitada Hendrik Klausson, nüüdseks Saaremaa ühisgümnaasiumi värske vilistlane.



Kuigi kool peab arvestust õpilaste põhjusega ja põhjuseta puudumiste üle, puuduvad gümnasistid koolist aina enam.

SÜGi kodukorra järgi loetakse põhjusega puudumiseks sellist puudumist, mille kohta on lapsevanema või arsti tõend, kooli juhtkonna, klassijuhataja või vastava aineõpetaja luba. Kõigil muudel juhtudel on tegemist põhjuseta puudumisega.

Näiteks on autokooli õppesõit tundide ajal põhjuseta puudumine. Esimese viie põhjuseta puudutud tunni korral vestleb puudujaga klassijuhataja. Alates kuuendast tunnist toimub aga vestlus õppealajuhatajaga – siis leitakse ühiselt ka puudutud tundide heastamise võimalus. Need saab heastada paralleelselt õppetööga kooli heaks tehtava tööga või õppetööna juunis. Alates kuuendast tunnist tuleb puudutud tunnid heastada kahekordselt.

Oma uurimuse jaoks võtsin luubi alla kaasõpilased 11. ja 12. klassidest – mind huvitas, mis nende klasside õpilaste rohket puudumist põhjustab. Kui palju gümnasistid puuduvad ning millistest tundidest? Et seda teada saada, korraldasin oma kaasõpilaste seas küsitluse, millele gümnasistid anonüümselt vastata said.

Väldivad kontrolltööd



90-st küsitlusele vastanud gümnasistist 44 olid 11. klassi õpilased, 46 abituriendid. Kõige rohkem oli neid noori (mõlemas klassis peaaegu võrdselt), kelle puudutud tundide arv jäi vahemikku 0-20. Samas leidus neidki, kel see ulatus üle 200. Olgu märgitud, et kahe klassi peale oli puudumisi kooliaasta jooksul kokku (15.-21. märtsi seisuga) 6783. Seega tuli õpilase kohta umbes 116 puudumist. 11. klasside kontole oli kogunenud 2989 puudumist, abiturientidel aga 3794.

44-l õpilasel 90-st on puudumised põhjendatud. Vastanute seas oli kõige suurem põhjendamata puudumiste arv 56. 27-l õpilasel on põhjendamata puudumisi kas kuus või rohkem.

14 õpilast märkisid, et ei puudu nädalas peaaegu kordagi ja kui puuduvad, siis kokku kõigest mõni tund kuus. Ülejäänud 40 vastasid, et puuduvad vähemalt kaks tundi nädalas. Leidus ka üks õpilane, kes puudub 15 tundi ehk kokku praktiliselt kaks päeva koolinädalast.

Kuna küsitlus on anonüümne, said õpilased välja tuua oma ‘reaalsed’ põhjused, miks nad tundidest puuduvad. Üks spetsiifilistest vastustest oli ‘’taktikaline kontrolltöödest puudumine’’: puudutakse kindlatest tundidest, kus parajasti toimub kontrolltöö kirjutamine, sest tööks ei olda valmistunud.

Hiljem kas uuritakse klassikaaslastelt, mis töös küsiti, või palutakse teistel kontrolltöö lehest nutiseadmega pilti teha. Tänu sellele saavad puudujad järeltööks lihtsamini ette valmistuda. Selle probleemi lahendus on lihtne: õpetajad peaksid järeltööde tegijale andma tööst muu variandi, mitte selle, mis tunnis.

Peavad mõttetuks



Ligi 60% õpilastest ei viitsi tundi minna, sest ei näe sel mõtet. Paljud vastasid ka, et on 12 aasta jooksul aru saanud, millistes tundides peab kohal käima ning kus peab õppima. Teistes tundides saab ka kergemalt läbi, näiteks spikerdamisega.

Suurema osa õpilaste puudumistest (45%) põhjendavad vanemad. Üle veerandi ehk 28% vastanutest põhjendab oma puudumisi aga ise. Seda enamasti kas siis vanemate eKooli konto kaudu, nende meiliaadressilt või muul moel. Õpetajad ei pruugi üldse nendest viisidest teadlikud olla, vanemad veelgi vähem.

Seaduse poole pealt näib, et õpilane võib ka vabalt enda puudumisi ise põhjendada, seda ei pea tegema hooldaja ega lapsevanem. Siinkohal jääb mulle segaseks, miks peab 18-19aastase õpilase vanematele helistama hommikuti küsimusega: „Miks teie laps koolis ei ole?”

Vaid 28% oli neid õpilasi, kes kinnitasid, et ei lahku koolist kunagi enne tundide lõppu. 55% teeb seda harva ja 17% tihti.

Lahkumise põhjuseks on taas kord laiskus. Jällegi – õpilased ei näe tunnil mõtet, nad teavad, et selles tunnis midagi olulist ei toimu, ning on kindlad, et midagi ei juhtu, kui nad nendest puuduvad.

Peamiselt puudutakse muusika, inglise keele ja bioloogia tundidest. Järgnesid valikainetunnid, näiteks uurimistöö alused, saksa keel, joonestamine. Kuna paljud õpilased puuduvad pigem hommikuti, tuleks ehk vähem oluliseks peetavad ained tõsta koolipäeva keskele? Õpilaste silmis tähtsamad tunnid, nagu matemaatika, võiks aga jätta päeva lõppu – nii tekib suurem võimalus, et õpilased on koolipäeva lõpuni kõikides tundides kohal.

Kõige vähem puudutud tundideks olid vene keel, kunstiajalugu, valikkeeled, fotograafia ja kehaline kasvatus. Ilmselt seepärast, et neid tunde on kõigest üks-kaks korda nädalas. Kui õpilane puuduks nendest pidevalt, ei pruugi ta kursuse lõpus kätte saada positiivset hinnet.

Kui suur osa puudumiste põhjendustest on tõesed? Kui põhjenduseks on märgitud, et õpilane oli haige, kas ta oli siis ikka haige või ei viitsinud lihtsalt kooli tulla? Seitsmel õpilasel 90-st olid kõik puudumised tegelikult põhjendamata. Toodud olid libapõhjendused, enamasti on nendeks ‘’kodused põhjused’’. Päriselt aga magati sisse või ei viitsitud kooli tulla. 13-l õpilasel olid tõesti kõik puudumised tõesed – nad kas esindasid kooli või olidki haiged.

Mida öelda kokkuvõtteks? Sageli puudutakse koolist laiskuse tõttu või põhjendatakse ilmumata jätmist sellega, et ollakse õpetajaga konfliktis. Või peetakse tundi ebaoluliseks. Iga õpilane peaks enda kohustusi tundma – tundides osalemine ongi ju õpilase töö.