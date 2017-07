21 AASTAT TAGASI: Kolm ööpäeva metsas ekselnud kaheaastane jäi ellu

Läti poisi õnnetust metsas hukkumisest kirjutades meenutas Postimees eile 21 aasta tagust juhtumit Saaremaalt, kus toona vaid kaheaastase Timo kadumislugu õnnelikult lõppes.

Nädala pärast 24. sünnipäeva tähistav Timo Vespere rääkis eile Saarte Häälele, et mingit lapsepõlvetraumat juhtunust küll jäänud ei ole, kuigi mõned mälestused ja fragmendid on ikkagi alles.

„Vanemad veel kindlasti meenutavad seda, aga ega mul pole sellest mingeid suuri mälestusi ka säilinud. Õnneks on Saaremaa metsad küllalt väikesed, et siin tuled ühte või teist pidi ikka välja,” märkis õnnesärgis sündinud noormees. Ta lisas, et pole ise sellest juhtumist juba aastaid juttu teinud.

Väikese Timo metsast eluga väljatulek oli üks 1996. aasta unisevõitu juulikuu rõõmustavamaid uudiseid. Kolm ööpäeva kestnud otsingute käigus jõudis õnneliku lõpu võimalus kahaneda imeväikseks, kirjutas eile Postimehe uuriva toimetuse juht Risto Berendson, kes 1996. aastal noore reporterina Saaremaa ajalehes Timo kadumislugu kajastas.

Timo läks kaduma 3. juulil 1996 oma vanavanemate talus Valjala vallas Tõnija külas, kui ta suundus vanaisaga karjamaal asuva kuuri juurde seina laudu lööma. Tööhoos poisi mõneks minutiks üksi jätnud vanaisa avastas uuesti Timo järele kiigates, et last pole. Väikemees ei vastanud ühelegi kutsumisele.

Politseisse pöördus Timo pere pärast seda, kui külaelanike tunde kestnud otsingud tulemuseta jäid. Saare politseiprefekt Kalle Laanet kuulutas Saare politseis kohe välja üldhäire, ajades ümbruskonda läbi kammima 56 politseinikku. Koos külarahvaga otsis poissi juba esimesel õhtul umbes 80 inimest.

“Eks ilmad olid siis palju soojemad kui praegu,” võrdleb toonast juhtumit praeguse Läti kadumislooga 21 aastat tagasi Saare politseiprefektina lapseotsinguid juhtinud praegune riigikogu liige Kalle Laanet.

Ta peab silmas seda, et Timo leiti metsast hea tervise juures, kuid temast kolm aastat vanema Ivans Berladinsi elutee lõppes alajahtumise tõttu. “Siiski olid ka meil nendel kolmel ööl metsas toimetades joped seljas, sest ööd olid ikka külmavõitu,” ütleb Laanet. Kadumise hetkel oli Timol seljas dressipluus, jalas pikad püksid ning kummikud.

Teisel päeval liitus otsijatega bussitäis vallaelanikke ja paarkümmend kaitseliitlast, kuid Timo jäi ikka leidmata. Otsingud ei andnud tulemust kolmandalgi päeval. “Me panime kõik need ööpäevad sisuliselt magamata edasi. Käisime isegi nüüdseks kadunud Vigala Sassilt abi küsimas. Sass ütles, et poiss on elus ja jälgigu me loodust,” räägib Laanet.

Kolmandal ööl kippus asi juba nutuseks, sest otsingute piirkonnas sadas tugevat vihma. See ei saanud väikelapse tervisele kuidagi kasuks tulla. Neljanda päeva hommikul juhtus aga ime – kadumiskohast mõne kilomeetri kaugusel Kallemäe külas sattus hommikul kella üheksa paiku lambaid karjamaale vaatama läinud pensionär Anastassia Pihel silmitsi ootamatu külalisega.

Naine viis poisi tuppa ning jooksis kauplusesse helistama. Kuressaare haiglas mõõdeti kolm ööd metsas veetnud väikemehe kehatemperatuuriks 35,9 kraadi. Väike Timo viidi Kuressaare haiglasse, kuid tal polnud isegi nohu ega kurk haige. See on nagu mingi muinasjutt, mingid jõud oleksid teda justkui aidanud, rõõmustas isa Tiit.