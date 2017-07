Agilitykäpad Mustjalas

Sel nädalavahetusel, 15. ja 16. juulil on Mustjala lasteaed-põhikooli staadionil toimumas Saarlaste Agilityklubi poolt korraldatud Saaremaa Agilitykäpp 2017.



Neljandat aastat toimuv võistlus läheb Eesti Kennelliidu parimate agility aastakoerte arvestusse ning on Eesti koera­sportlaste seas väga populaarne. Võistlus on rahvusvaheline – staadionil on võistlemas koerad ja nende juhid algajatest kuni agility tšempioniteni Eestist, Lätist ja Soomest.

Võistluse kohtunikeks on laupäeval Monika Põld ja pühapäeval Anne Tammiksalu, kes mõlemad on rahvusvahelised agility-kohtunikud. Võistluste start on mõlemal päeval kell 10. Kõikidel suurtel ja väikestel huvilistel on võimalus tulla Mustjalga võistlust tasuta jälgima ja omadele kaasa elama.

Agility on koerasport, mida võib võrrelda hobuste hüppe­spordiga, kuid hobuse asemel on koer ja osa takistustest on erinevad. Koeral ja koerajuhil tuleb läbida kohtuniku poolt määratud rada õiges järjekorras võimalikult kiiresti ja vigadeta.

Kätlin Rahnel