ENN RETTAU 80: Mees, kes rajas õlletööstuse

Valjalas sündinud ja 57 aastat Kuressaares elanud Enn Rettaud teatakse-tuntakse ennekõike majandusmehena. Viis aastat tagasi Kuressaare linna teenetemärgiga tunnustatud mees saab täna 80-aastaseks.

Elutööks võib juubilar julgelt pidada tööstuskombinaadi Varma õlletööstuse rajamist, puidutsehhi moderniseerimist ja kudumistsehhi kaasajastamist.

Varmas tehtud kuulsast Saaremaa õllest räägitakse siiani legende. Just see kesvamärjuke tegi tollastel asjameestel uksed lahti ministeeriumides ja komiteedes, kus oli vaja kodusaare arendamiseks midagi n-ö välja rääkida. Õllepudel ametnikule pihku ja edasi võisid oma ettevõttele või iseendalegi head-paremat välja kaubelda.

18 aastat oma töömeheteest pühendas Enn Rettau Varmale, olles selle ettevõtte direktor. Varma õlle- ja puidutööstus tegutses tolle aja kohta tipptasemel.

Tollal oli kombeks edukaid juhte panna juhtima vähem edukaid või mingil põhjusel juhita jäänud ettevõtteid. Nii kutsuti tänane juubilargi Saare KEK-i etteotsa. Maakonna suurimas ehitusettevõttes oli ta kuus aastat. Aste juveelitsehhis juhatajana ja Kuressaare sanatooriumi juhatajana töötas ta samuti. Mõlemas ettevõttes kuus aastat.

Ettevõtlik mees on olnud ka ettevõtete juhtide ühisorganisatsiooni eesotsas ja Rotari klubi president. Kuressaare linnavolikogu liikmena on ta oma panuse andnud kodulinna arenguks. Enn Rettau peres on kolm last ja neli lapselast.

Juubilari õnnitlevad ka Saarte Hääl ja Kadi raadio.