Hoovitoetuse jagamine tekitas küsimusi

OÜ Kuressaare Elamute Hooldus uuris linnavalitsuselt, miks ei saanud kaks nende hallatavat kortermaja – KÜ Tolli 5 ja J. Smuuli 3 – hoovialade heakorrastamise toetust, kuigi taotlused vastasid nõuetele.

„Hallatavate majade esindajad jäävad ootama kirjalikku selgitust selle kohta, miks ei rahuldatud nende taotlust, põhjus ei saa olla taotletavas summas,“ seisab järelpärimises.

Kirjas viidatakse kortermajade hoovialade heakorrastamise toetuse komisjoni protokollile, kus esineb mõningaid küsitavusi.

Nimelt seisab protokollis, et taotletavad summad olid suuremad, kui linna eelarves selle jaoks raha eraldati ehk kokku rohkem kui 25 000 eurot.

Nii otsustas komisjon jagada raha „selliselt, et kõik korteriühistute taotlejad saaksid osa taotletavast summast” (summa määramisel oli ka oluline roll tööde mahul).

Siiski on välja toodud kaks taotlust, mis nende kõigi alla ei lähe ja tuuakse põhjuseks, et „taotletavad summad olid jagatava raha mahtu arvestades liiga suured“.

Tolli 5 puhul taotles Kuressaare Elamute Hooldus 9235 eurot katendite ja parkla rajamiseks ning Smuuli 3 puhul 13 188 eurot tee ja parkla rajamiseks. Antud toetuse raames polnud aga tegu suurimate summadega. Nimelt anti Ojassoo 7 KÜ-le 9050 eurot toetust. Taotlesid nad 20 000 eurot.

Selgituseks on lisatud, et projekt on koostatud terve hooviala kohta ning vastab enim taotlusvooru nõudmistele.

Kokku jagus raha 12 taotlejale. Valdavas osas jäi toetuste summa 1000 ja 3000 euro vahele.

Kuressaare Elamute Hoolduse juhatuse liige Veeve Pihelpuu ütles, et küsimus on ebaselguses, viidates asjaolule, et Tolli 5 ja J. Smuuli 3 taotletud summa polnud kaugeltki suurim ja seega jääb küsimus, miks nemad ikkagi midagi ei saanud.

„Seetõttu küsimegi täiendavat infot,“ märkis ta ja lisas, et iseenesest on niisuguse toetuse jagamise näol tegemist tänuväärt algatusega.

Abilinnapea Mart Mäeker on varem öelnud Kuressaare Sõnumite vahendusel, et kortermajade hoovialade toetuse taastamine täidab kahte eesmärki: „Esiteks innustab see korteriühistuid tegema koostööd ja kulutusi majaümbruste korrastamise nimel, teiseks võimaldab see linnal mõjutada olulise osa linnaruumi korrastamist ja selle hulka kuuluvad kahtlemata ka hoovialad.“ Ta lisas, et loodab toetuse säilimist ka uue Saaremaa valla eelarves.