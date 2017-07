JUHTKIRI: Meelitavad moonid

Kelle silm poleks puhanud punastest moonipõldudest Facebooki või Instagrami fotosid sirvides. Tundub, et sotsiaalmeedia kasutajail on neid fotosid lausa võimatu vältida. Ja kas tahakski? Kui väljas sabiseb vihm või on taevas lihtsalt sompus ja siis killuke suve ekraanilt vastu vaatab – moonipõld ja tuttav nägu lillede keskel – on ju tore küll. Paneks kohe kaks laiki, kui saaks.

Selgub aga, et süütud suvepildid muretutest hetkedest kaunis looduses polegi nii süütud. On inimesi, kes võtavad põllul trampimist väga isiklikult. Selline käitumine nõuab nende meelest lausa keelumärkide põllule panemist. Neist aga pole teab mis palju kasu.

Eks need ikka põllumehed ole, kes leiavad, et trambitakse nende higi ja vaevaga tehtud tööl. Moonipõllu imetlejad teevad oma pildi ära ja lähevad oma teed, aga rajad jäävad põllumehe meelehärmiks alles. Ja oleks siis pildistajaid vähe! Põldurite jaoks pole küsimus mitte niivõrd majanduslikus kahjus, kui pildistajate ebaviisakuses. Nemad ilmselt moonipilte ei laigi.